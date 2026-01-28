President Draupadi Murmu: अजित पवार का असामयिक निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति

President Murmu On Ajit Pawar Death, (आज समाज), नई दिल्ली/मुंबई: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरा शोक जताया है। पुणे के बारामती में एक चार्टर प्लेन दुर्घटना में अजीत पवार की आज सुबह मौत हो गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए, कहा कि अजित पवार का अचानक निधन बड़ी क्षति है।

प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद

राष्ट्रपति ने लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। अजित पवार जी का असामयिक निधन देश के लिएएक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र के विकास में, खासकर सहकारी क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे।

विमान ने मुंबई से बारामती के लिए भरी थी उड़ान

अजित पवार और उनके सह-यात्री जिस चार्टर्ड विमान में यात्रा कर रहे थे, वह आज सुबह बारामती हवाई अड्डे के लैंडिंग रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान से महाराष्टÑ की राजधानी मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। घटनास्थल से मिले दृश्यों में विमान आग की लपटों में घिरा हुआ था और धुआं निकल रहा था।

पांच लोगों की सुबह 8.45 बजे क्रैश-लैंडिंग के बाद मौत

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, महाराष्ट्र के मुंबई से बारामती जा रहे चार्टर्ड प्लेन में सवार क्रू समेत पांच लोगों की आज सुबह 8.45 बजे क्रैश-लैंडिंग के बाद मौत हो गई। मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन की क्रैश लैंडिंग बारामती में रनवे के पास हुई। पवार साहब के साथ 1 पीएसओ, 1 अटेंडेंट और 2 क्रू सदस्य विमान में सवार थे। दुर्घटना में कोई जीवित नहीं बचा है।

जनसभा में शामिल होने बारामती जा रहे थे पवार

मंगलवार को पवार मुंबई में थे। आज वह ज़िला परिषद चुनावों के लिए एक जनसभा में शामिल होने बारामती जा रहे थे। उन्होंने वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेताओं व अन्य गणमान्यों ने पवार के निधन पर शोक जताया है।

