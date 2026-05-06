Met Gala: अमेरिका में हो रहे मेट गाला में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री बैन

इन 6 सितारों पर भी लगी पाबंदी

Met Gala, (आज समाज), मुंबई: दुनिया के सबसे मशहूर फैशन इवेंट मेट गाला पर हर किसी की निगाहें टिकी होती हैं। इस इवेंट में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। इस इवेंट में सेलेब्स को खुद इनवाइट किया जाता है। लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं, जिन्हें मेट गाला से बैन किया गया है यानी इन सेलेब्स को इस इवेंट में शामिल होने की इजाजत नहीं है। आइए जानते हैं कि मेट गाला में कौन से सेलेब्रिटीज पर बैन लगा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप: मेट गाला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बैन है और इसकी वजह है पॉलिटिकल पॉलिसी। मेट गाला की आॅर्गेनाइजर अन्ना विंटोर ने साल 2017 में साफ कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इस इवेंट में नहीं बुलाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप 1980 के दशक से 2012 तक पत्नी मेलानिया और इवांका के साथ इस इवेंट में शामिल होते थे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद से उन पर रोक लगा दी गई।

निक्की मिनाज: मशहूर रैपर निक्की मिनाज पर मेट गाला में बैन लगा है। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर अपने बयानों के चलते उनके इस इवेंट में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके विवादित बयानों के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। हालांकि, अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है।

टिम गन: फैशन मेंटर टिम गन ने खुद भी दावा किया था कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। उन्होंने 2016 में एक शो के दौरान बताया था कि उन्होंने अन्ना विंटूर को दो बॉडीगार्ड्स के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद हो गया। इसके बाद से उनके और अन्ना विंटूर के बीच कुछ खटास आ गई और उन्हें बैन कर दिया गया।

टीना फे: एक्ट्रेस और कॉमेडियन टीना फे भी मेट गाला से बैन हैं। बताया जाता है कि टीना फे अक्सर इस इवेंट को क्रिटिसाइज करती नजर आती हैं, जिसके चलते उन्हें इस इवेंट से बैन कर दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि टीना फे ने अपनी मर्जी से खुद को मेट गाला से दूर कर लिया है।

कान्ये वेस्ट: कान्ये वेस्ट को ये के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि मेट गाला में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम उनकी तरफ से की गई यहूदी-विरोधी टिप्पणियों और कई विवाद खड़े करने के बाद उठाया गया है। इसके बाद से अन्ना विंटोर और फैशन जगत ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली।

लुका सब्बत: लुका सब्बत को साल 2019 के मेट गाला में अन्ना विंटोर के बनाए गए बेहद सख्त नियमों को तोड़ने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। बताया जाता है कि लुका सब्बत मेट गाला के बाथरूम में स्मोकिंग करते हुए मिले थे, जिसके बाद इस इवेंट से उन्हें बैन कर दिया गया।

प्लेबॉय कार्टि: प्लेबॉय कार्टि ने मई 2025 में दावा किया कि उन्हें मेट गाला में शामिल होने से बैन कर दिया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये जानकारी शेयर की थी। हालांकि, मेट गाला आर्गेनाइजर अन्ना विंटोर की तरफ से उनके बैन पर कुछ नहीं कहा गया है।

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