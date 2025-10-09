Premanand ji Maharaj Health Today Update, (आज समाज), मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध संत और राधा नाम के प्रचारक प्रेमानंद जी महाराज की अस्वस्थता की खबरें झूठी हैं और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। अस्वस्थता को लेकर सोशल मीडिया की रिपोर्टों को नकारते हुए मथुरा स्थित श्री हित राधा केली कुंज परिवार (Shri Hit Radha Keli Kunj Family), श्रीधाम वृंदावन (Shridham Vrindavan) ने स्पष्ट किया है कि महाराज पूरी तरह स्वस्थ हैं और पहले की तरह वह अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं।

अफवाहों पर ध्यान न दें भक्त :श्री हित राधा केली कुंज परिवार

श्री हित राधा केली कुंज द्वारा बुधवार शाम को जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि भक्त अफवाहों पर ध्यान न दें और श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज पूरी तरह स्वस्थ हैं। पहले की तरह उनके एकांतिक वार्ता व एकांतिक दर्शन जारी हैं। पत्र के अनुसार केवल अलसुबह 4 बजे होने वाली महाराज की पदयात्रा को बंद किया गया है। आश्रम द्वारा जारी किए आधिकारिक बयान के बाद देश भर में प्रेमानंद महाराज के चिंतित भक्तों को राहत मिली है।

आंखों में लालगी व सूजन की रिपोर्टें आई थी सामने

गौरतलब है कि इससे पहले सोशल मीडिया सामने आई रिपोर्टों में बताया जा रहा था कि खराब स्वास्थ्य के चलते पे्रमानंद जी महाराज मथुरा के अस्पताल मेंं भर्ती हैं। इससे उनके अनुयायी चिंतित थे। महाराज के स्वास्थ्य को लेकर बुधवार सुबह सामने आए एक वीडियो में उनकी आंखों में सूजन और लालगी बताई गई थी और साथ ही उनका चेहरा फूला दिखा रहा था। आश्रम ने इस तरह की खबरों का पूरी तरह खंडन किया है।

केली कुंज आश्रम में ही हैं महाराज : आश्रम

रिपोर्टों में अब बताया गया है कि महाराज जी की अस्वस्थता को लेकर सामने आया वीडियो पुराना है। आश्रम के बयान में यह भी बताया गया है कि प्रेमानंद जी केली कुंज आश्रम में ही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पुराना है। उनके भक्तों का कहना है कि महाराज पूरी तरह स्वस्थ हैं और नियमित रूप से वह अपने प्रवचन एवं वातार्लाप कर रहे हैं।

अफवाहों पर गौर न करें भक्त : प्रेमानंद

एक भक्त ने मंगलवार को एकांतिक वातार्लाप में वीडियो को लेकर प्रेमानंद जी से सवाल किया, जिसके जवाब में महाराज ने कहा, एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए। लगता है यह मोबाइल ही लोगों से झूठ बुलवाता है। महाराज के इस जवाब के बाद उनके अनुयायियों को राहत की सांस मिली। महाराज ने भी अपने भक्तों से अफवाहों पर गौर न करने की अपील की।

