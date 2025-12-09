Prem Chopra Health Update: 90 की उम्र में हार नहीं मानी प्रेम चोपड़ा ने, गंभीर बीमारी को दी मात

Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा के मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ हफ़्ते बाद, उनके दामाद और एक्टर शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ के बारे में एक राहत देने वाला अपडेट शेयर किया है। जब से यह खबर आई है कि वेटरन एक्टर की हालत स्टेबल नहीं है, फैंस परेशान थे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट से बहुत राहत मिली है।

यह थी प्रेम चोपड़ा की सीरियस हेल्थ कंडीशन

शरमन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस का पता चला है, जो एओर्टिक वाल्व को प्रभावित करने वाली दिल की एक सीरियस कंडीशन है। एक्टर ने सक्सेसफुली TAVI (ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन) प्रोसीजर करवाया, जो एक मॉडर्न, नॉन-ओपन-हार्ट सर्जरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल सिकुड़े हुए एओर्टिक वाल्व के इलाज के लिए किया जाता है। शुक्र है, प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा, और प्रेम चोपड़ा जल्दी ठीक हो गए।

शरमन जोशी ने हेल्थ अपडेट शेयर किया

शुक्रिया जताते हुए, शरमन जोशी ने मेडिकल टीम को उनकी बेहतरीन देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने खास तौर पर डॉ. नितिन गोखले और डॉ. रविंदर सिंह राव का शुक्रिया अदा किया, और कहा कि डॉ. राव ने TAVI प्रोसीजर को सफलतापूर्वक किया, जबकि डॉ. गोखले के गाइडेंस और एक्सपर्टीज़ ने परिवार को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उनकी मिली-जुली कोशिशों से अनुभवी एक्टर का इलाज आसान हुआ और वे जल्दी ठीक हो गए, जो अब घर लौट आए हैं।

जीतेंद्र ने प्रेम चोपड़ा से हॉस्पिटल में मुलाकात की

शरमन ने हॉस्पिटल की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें प्रेम चोपड़ा अपने डॉक्टरों के साथ हेल्दी और खुश दिख रहे थे। अनुभवी एक्टर जीतेंद्र भी तस्वीरों में दिखे, जिससे यह कन्फर्म हुआ कि वे प्रेम चोपड़ा से हॉस्पिटल में रहने के दौरान मिले थे। प्रेम चोपड़ा को नवंबर की शुरुआत में सीने में जकड़न की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था और एक हफ्ते बाद, 15 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था।

प्रेम चोपड़ा 23 सितंबर, 2025 को 90 साल के हो गए। भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन विलेन में से एक, उन्होंने 380 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, और अपने खास स्टाइल और यादगार परफॉर्मेंस से बॉलीवुड में एक शानदार जगह बनाई है। फैंस और शुभचिंतक उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।