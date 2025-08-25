Today Breaking News : हैदराबाद में गर्भवती पत्नी के टुकड़े कर नदी में फेंके

प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, हैदराबाद के मेडिपल्ली एरिया की वारदात

Today Breaking News (आज समाज), हैदराबाद : आंद्रप्रदेश के हैदराबाद में एक युवक ने न केवल अपनी गर्भवती पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बल्कि उसने उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। बड़ी बात यह है कि दोनों के कुछ समय पहले ही पे्रम विवाह किया था। आरोपी इतना निर्दयी निकला की उसने महिला के पेट में पल रहे अपने बच्चे पर भी दया नहीं आई। पुलिस ने आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है और प्राथमिक पूछताछ में ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

मुसी नदी में बहाए शव क टुकड़े, महिला का धड़ घर में मिला

हैरादाबाद के मेडिपल्ली इलाके में रहने वाला महेंद्र एक राइड-हेलिंग कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। अपनी 21 साल की गर्भवती पत्नी स्वाति की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े करके मुसी नदी में फेंक दिए। मामले में पुलिस ने बताया कि महिला का धड़ आरोपी के घर में मिला। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मूल रूप से विकाराबाद जिले के कामारेड्डीगुड़ा के रहने वाले महेंद्र और स्वाति जिन्होंने प्यार में पड़कर शादी की थी और हैदराबाद के बालाजी हिल्स में रह रहे थे।

यह भी हो सकता है वारदात का कारण

मामले में स्वाति के पिता ने बताया कि उनके और महेंद्र के बीच कुछ समय से अनबन थी, जिसके बाद उन्होंने बातचीत बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कहती थी कि वे ठीक हैं, लेकिन महेंद्र उसे हमेशा तंग करता था। उसे वही सजा मिलनी चाहिए, जो उसने मेरी बेटी को दी। बता दें कि हत्याकांड के बाद महेंद्र ने अपनी बहन को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी लापता है।

बहन को शक हुआ और उसने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रिश्तेदार महेंद्र को पुलिस स्टेशन ले गया। वहां उसने फिर दावा किया कि उसकी पत्नी गायब है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और तेजी से जांच और सुनवाई की जाएगी।

