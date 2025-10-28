Preeti Jhangiani: एक रोल ने बना दिया रातोंरात स्टार, फिर आई फ्लॉप फिल्मों की बरसात, आज भी इस एक्ट्रेस के दीवाने हैं करोड़ों लोग

Preeti Jhangiani: आज बात करते हैं 2000 के दशक की सबसे खूबसूरत और आकर्षक अभिनेत्रियों में से एक – प्रीति झंगियानी की। शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मोहब्बतें’ से वह रातोंरात मशहूर हो गईं, लेकिन अपने सपनों के करियर के बावजूद, उनका करियर जल्द ही ढलान पर आ गया। आज भी प्रशंसक उन्हें उस अविस्मरणीय भूमिका के लिए याद करते हैं जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का दिल जीत लिया।

एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की खूबसूरती

2000 में रिलीज़ हुई ‘मोहब्बतें’ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े सितारों से सजी एक मेगा-हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म में नए चेहरों में प्रीति झंगियानी भी थीं, जिन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरत अभिनय से लाखों दिलों को जीत लिया।

साधारण शुरुआत

बॉलीवुड में आने से पहले, प्रीति कई संगीत एल्बमों, टीवी विज्ञापनों (प्रसिद्ध निरमा विज्ञापन सहित) और दक्षिण भारतीय फिल्मों में नज़र आईं। उन्होंने 1999 में मलयालम फिल्म मझाविल्लू से अभिनय की शुरुआत की, जिसने उनके बॉलीवुड सफर के द्वार खोल दिए।

‘मोहब्बतें’ ने सब कुछ बदल दिया

प्रीति की ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब उन्हें 2000 की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट फिल्मों में से एक ‘मोहब्बतें’ मिली। इस भूमिका ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और वह उस साल की सबसे चर्चित नवोदित अभिनेत्रियों में से एक बन गईं।

पतन – स्टार से संघर्ष तक

इतनी शानदार शुरुआत के बावजूद, प्रीति अपनी सफलता को बरकरार नहीं रख पाईं। मोहब्बतें के बाद, वह ‘ना तुम जानो ना हम’, ‘चाँद के पार चलो’, ‘वाह!’ जैसी फिल्मों में नज़र आईं। तेरा क्या कहना, एलओसी कारगिल, आन: मेन एट वर्क और विक्टोरिया नंबर 203—जिनमें से ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रहीं। धीरे-धीरे, बड़े पर्दे से उनका आकर्षण कम होता गया।

ज़िंदगी का एक नया अध्याय

लगातार फ्लॉप फ़िल्मों का सामना करने के बाद, प्रीति ने फ़िल्मों से दूरी बना ली और 2008 में मॉडल-अभिनेता परवीन डबास से शादी कर ली। अब इस जोड़े के दो प्यारे बच्चे हैं, और प्रीति बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन का आनंद ले रही हैं।

‘द ज्ञानवापी फाइल्स’ में एक झलक

हाल ही में, उन्होंने फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स में एक छोटी सी भूमिका निभाई। हालाँकि अब उनकी स्क्रीन उपस्थिति कम ही देखने को मिलती है, लेकिन मोहब्बतें में उनकी भूमिका अभी भी प्रतिष्ठित है—एक ऐसा किरदार जो दो दशक बाद भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ज़िंदा है।

सोशल मीडिया पर अब भी स्टार

फ़िल्मों से भले ही प्रीति झंगियानी का नाम गायब हो गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी चमक अभी भी बरकरार है। वह अक्सर अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत तस्वीरें और झलकियाँ शेयर करती हैं, जिससे साबित होता है कि एक बार स्टार बनने के बाद वह हमेशा स्टार ही रहती हैं।