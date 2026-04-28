Preet Singh Mumbai Club Incident: सूजी आंखें, टूटा दांत! क्लब में एक्ट्रेस संग बेरहमी से मारपीट, हालत देख दहल गए फैंस

Preet Singh Mumbai Club Incident: मॉडल और एक्ट्रेस प्रीत सिंह, जो MTV स्प्लिट्सविला 16 में अपने शो के लिए जानी जाती हैं, ने मुंबई में हुई एक भयानक मारपीट की घटना का खुलासा करके फैंस को हैरान कर दिया है। रियलिटी स्टार ने इंस्टाग्राम पर एक परेशान करने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें साफ चोटें दिख रही हैं—सूजी हुई आंखें, चेहरे पर चोट के निशान और यहां तक ​​कि टूटा हुआ दांत भी।

“यह लिखते समय मैं कांप रही थी” – प्रीत ने अपना ट्रॉमा शेयर किया

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एक इमोशनल पोस्ट में, प्रीत ने इस घटना पर हैरानी और डर जताया। उन्होंने लिखा, “मैंने हमेशा सुना है कि मुंबई लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहां ऐसा कुछ अनुभव होगा।” “यह लिखते समय मैं कांप रही हूं… मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मेरे चेहरे पर चोट के निशान हैं, और मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि क्या हुआ।”

प्रीत के मुताबिक, वह अपनी एक दोस्त के साथ एक क्लब में बैठी थी, तभी एक अनजान औरत अचानक उन पर चिल्लाने लगी और पूछने लगी कि उन्हें अंदर कैसे आने दिया गया।

बहस से हिंसक हमले तक

जो बात शुरू हुई थी, वह जल्द ही हिंसक हो गई। प्रीत ने बताया कि औरत के दोस्त ने बीच-बचाव किया और उन पर मारपीट की।उसने कहा, “उसने हम पर बहुत बुरी तरह से हमला किया। मुझे इतनी ज़ोर से मारा गया कि मेरा दांत टूट गया और मेरा चेहरा तुरंत सूज गया।” जब आस-पास के लोग बीच-बचाव करने लगे, तब जाकर मामला शांत हुआ।

प्रीत ने बाद में दावा किया कि इसमें शामिल औरत एक “सो-कॉल्ड इन्फ्लुएंसर” है, जिससे वह इस घटना के इतने पब्लिकली होने पर और हैरान हो गई।

फैंस ने न्याय की मांग की, सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

इस घटना से ऑनलाइन गुस्सा फैल गया है, और फैंस ने पब्लिक सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है। कई लोगों ने अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।

वायरल वीडियो में, प्रीत की हालत चिंताजनक लग रही है—उसकी आंखें लाल हैं और बहुत सूजी हुई हैं, और उसे उन्हें ठीक से खोलने में भी दिक्कत हो रही है। इन तस्वीरों ने उनके फॉलोअर्स को बहुत परेशान कर दिया है, जो अब उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं और उनसे मज़बूत रहने के लिए कह रहे हैं।

एक बोल्ड पर्सनैलिटी हिल गई

प्रीत सिंह, एक पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, अपनी बोल्ड और निडर इमेज के लिए जानी जाती हैं। उनकी ग्लैमरस मौजूदगी और बेबाक रवैये ने उन्हें एक मज़बूत फ़ैनबेस दिलाया है। हालाँकि, इस चौंकाने वाली घटना ने स्टार का एक कमज़ोर पहलू सामने लाया है, जिससे वह और उनके फ़ैन हिल गए हैं।