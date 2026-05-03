Prasoon Joshi, नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मशहूर गीतकार संचार विशेषज्ञ और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा, साहित्य, विज्ञापन और सार्वजनिक संचार के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले प्रतिष्ठित रचनात्मक पेशेवर प्रसून जोशी गहरी सांस्कृतिक संवेदनशीलता व अपने प्रभावशाली लेखन के लिए जाने जाते हैं।

अश्विनी वैष्णव ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारक’ प्रसार भारती का अध्यक्ष चुने जाने पर प्रसून को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, प्रसून जोशी एक विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा के धनी हैं। साहित्य, कला, सिनेमा जिगत व विज्ञापन में उनकी दुनिया में पहचान है। अश्वनी वैष्णव ने कहा, प्रसून के शब्दों में हमारी मिट्टी की सुगंध है और उनकी दृष्टि हमारी संस्कृति के शाश्वत सार को दर्शाती है। केंद्र्रीय मंत्री ने कहा, प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को एक नई रचनात्मक आवाज व नई ऊर्जा मिलेगी। प्रसून के अगले कार्यकाल के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

समकालीन मीडिया की दिशा तय करने में अहम भूमिका

प्रसून जोशी ने समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रसून जोशी के कार्यों में प्रशंसित फिल्मी गीतों के अलावा विज्ञापन अभियान व सामाजिक तौर पर प्रासंगिक कहानियां शामिल हैं जो देशभर के विविध दर्शकों से जुड़ती हैं।

अधिनियम, 1990 के तहत की गई है स्थापना

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित हे और 1997 से यह कार्यरत है। इसका का वैधानिक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसके दो प्रमुख विभागों में से एक आॅल इंडिया रेडियो (एआईआर) दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह ग्रामीण व शहरी भारत में लाखों श्रोताओं तक विभिन्न व बोलियों में पहुंचता है। प्रसार भारत का दूसरा विभाग दूरदर्शन (डीडी) भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक। यह शिक्षा, मनोरंजन, समाचार तथा सांस्कृतिक सामग्री सहित कई तहर के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

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