Chhath Puja Kharna: खरना के दिन आम की लकड़ी से बनाया जाता है प्रसाद

जानें-परंपरा और धार्मिक कारण

Chhath Puja Kharna, (आज समाज), नई दिल्ली: छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाए जाने की परंपरा है। ये प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। इतना ही नहीं प्रसाद बनाने के लिए चूल्हे में लगाने के लिए सिर्फ आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। किसी दूसरी लकड़ी से यह प्रसाद नहीं बनाया जाता, लेकिन ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं इसके पीछे की परंपरा और धार्मिक कारण।

खरना का महत्व

छठ का दूसरा यानी खरने के दिन का खास महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। खरना का अर्थ होता है। शुद्धता। खरने के दौरान व्रतियों के द्वारा स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार, वो खरने का दिन होता है, जब छठी का घर में प्रवेश होता है। खरना का दिन पूर्ण रूप से भक्ति और समर्पण का माना जाता है। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है।

प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी का उपयोग क्यों?

खरना की शाम मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। इस चूल्हे में आम की लकड़ियां उपयोग की जाती हैं। आम की लकड़ी शुद्ध और सात्विक मानी जाती है। मान्यता है कि आम की लकड़ी छठी मैया को बहुत प्रिय है, इसलिए छठ के अवसर पर प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ियों का उपयोग होता है। इस लकड़ी से प्रसाद बानने पर घर में सकारात्मक उर्जा आती है।

खरना की विधि