Pranit More Show Controversy: ‘370 की बिरयानी’ विवाद थमा नहीं था, अब डेड बॉडी वाले कमेंट ने बढ़ाई मुश्किलें

By
Mohit Saini
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Pranit More Show Controversy: '370 की बिरयानी' विवाद थमा नहीं था, अब डेड बॉडी वाले कमेंट ने बढ़ाई मुश्किलें
Pranit More Show Controversy: '370 की बिरयानी' विवाद थमा नहीं था, अब डेड बॉडी वाले कमेंट ने बढ़ाई मुश्किलें

Pranit More Show Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुग्राम के एक दर्शक के अब बदनाम ‘₹370 बिरयानी’ वाले कमेंट पर गुस्सा शांत होता दिख रहा था, तभी प्रणित के एक क्राउडवर्क शो की एक और क्लिप ने ऑनलाइन नई आलोचना शुरू कर दी है।

इस बार, एक महिला डॉक्टर कॉमेडियन के साथ बातचीत के दौरान लाशों पर विवादित टिप्पणी करने के लिए आलोचनाओं का शिकार हुई हैं, जिससे सोशल मीडिया यूज़र्स नाराज़ हैं।

प्रणित मोरे के शो में नया विवाद

ऑनलाइन वायरल हो रही क्लिप के मुताबिक, महिला ने खुद को मुंबई के KEM हॉस्पिटल में काम करने वाली MBBS स्टूडेंट बताया। प्रणित मोरे के साथ बातचीत के दौरान, उसने एनाटॉमी क्लास में कैडेवर डाइसेक्शन से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स दान की गई एक बॉडी की पढ़ाई और डाइसेक्शन में लगभग पूरा एक साल बिताते हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें प्रोसेस शुरू करने से पहले मृतक का सम्मान करना सिखाया जाता है।

हालांकि, चर्चा ने एक अचानक मोड़ तब ले लिया जब उन्होंने माना कि स्टूडेंट्स अक्सर डाइसेक्शन के दौरान मज़ाक करते हैं, जिसमें लाशों के प्राइवेट पार्ट्स से जुड़े कमेंट्स भी शामिल हैं।

वायरल क्लिप से लोगों में गुस्सा

मज़ाक में रिएक्ट करते हुए, प्रणित ने पूछा कि वे डॉक्टर थे या कसाई और आगे सवाल किया कि क्या स्टूडेंट्स पूरे प्रोसेस के दौरान सीरियस रहे या मज़ाक किया। महिला ने हंसते हुए जवाब दिया कि स्टूडेंट्स के बीच ऐसे मज़ाक सच में किए जाते हैं। यह बातचीत तेज़ी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गई, कई यूज़र्स ने इन कमेंट्स को असंवेदनशील और गलत बताया।

कई लोगों ने तर्क दिया कि ऐसे कमेंट्स से मेडिकल प्रोफेशन के बारे में गलत मैसेज जा सकता है, खासकर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बनने की चाह रखने वालों के लिए।

बॉडी डोनेशन ट्रस्ट को लेकर चिंताएं

सोशल मीडिया यूज़र्स के एक हिस्से ने चिंता जताई कि लाशों को हल्के में लेने से लोग मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए अपनी बॉडी डोनेट करने से डिसकरेज हो सकते हैं।

कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि महिला डॉक्टर को हिमांशु जांगड़ा जैसी पब्लिक बुराई का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, जो पहले ‘₹370 बिरयानी’ विवाद में शामिल ऑडियंस मेंबर थे।

नेटिज़न्स ने इसे “डबल स्टैंडर्ड” बताया, और कहा कि हिमांशु को कथित तौर पर गंभीर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उनकी नौकरी भी चली गई, लेकिन डॉक्टर की बातों पर रिएक्शन तुलनात्मक रूप से कम दिखा।

विरोध के बीच माफ़ी मांगी गई

बढ़ती बुराई के बाद, महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर माफ़ी मांगी, और अपना अकाउंट प्राइवेट करने से पहले अपने शब्दों की ज़िम्मेदारी ली।

इस बीच, प्रणित मोरे ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि उनके क्राउडवर्क परफॉर्मेंस से जुड़े विवाद बढ़ते जा रहे हैं।

इस घटना ने ह्यूमर की सीमाओं, प्रोफेशनल एथिक्स, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और आज के डिजिटल माहौल में वायरल मोमेंट्स के असर के बारे में बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है।

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