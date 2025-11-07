Pranit More Comeback: Bigg Boss में मचा हड़कंप! घर में दाखिल हुआ रहस्यमयी शख्स, मृदुल-अशनूर की निकली जोरदार चीख

Pranit More Comeback: बिग बॉस के सभी प्रशंसकों के लिए खुशखबरी! स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे अपनी बीमारी से उबरने के बाद आखिरकार बिग बॉस के घर में लौट आए हैं। निर्माताओं ने उनकी वापसी की योजना बेहद नाटकीय अंदाज़ में बनाई थी—जिससे सभी घरवाले पूरी तरह से हिल गए।

बिग बॉस के घर में एक भयानक मोड़

नए प्रोमो में, स्टोर रूम की घंटी अचानक बजती है। जब नीलम गिरी देखने जाती हैं, तो वह डर के मारे ठिठक जाती हैं—लगता है किसी रहस्यमयी डिब्बे के अंदर कोई पड़ा है! घबराकर, वह कुनिका सदानंद और बाकी प्रतियोगियों को बताने दौड़ती हैं।

गौरव और मृदुल द्वारा जाँच करने का फैसला करने पर उत्सुकता बढ़ जाती है। कुनिका चेतावनी देती है, “हमें ऐसे मत डराओ!” लेकिन असली अफरा-तफरी तब शुरू होती है जब फरहाना और मृदुल स्टोर रूम खोलते हैं—और मृदुल ज़ोर से चीखती है! सस्पेंस बढ़ने के साथ ही वह और अशनूर दोनों डर के मारे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं।

लेकिन निश्चिंत रहें – यह कोई भूत नहीं है! बॉक्स के अंदर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रणित मोरे हैं, जो बिग बॉस के घर में अपनी शानदार (और डरावनी) वापसी कर रहे हैं।

प्रणित की वापसी से हंसी और उत्साह का माहौल

प्रणित के बाहर निकलते ही पूरा घर हँसी और उत्साह से भर जाता है। गौरव अपने दोस्त की वापसी का जश्न हलवा बनाकर भी मनाता है। प्रशंसक प्रणित को वापस देखकर बेहद खुश हैं, जो शो में अपना खास हास्य और ऊर्जा वापस लेकर आए हैं।

फरहाना बनाम अमाल: एक और टक्कर

इस बीच, तनाव बढ़ जाता है क्योंकि अमाल मलिक फिर से घर के नए कप्तान बन जाते हैं! उनकी जीत का उनके दोस्त शहबाज़ बदेशा ने समर्थन किया, लेकिन फरहाना भट्ट इससे खुश नहीं हैं।

प्रोमो में, फरहाना अमाल के आदेशों का पालन करने से इनकार करते हुए कहती हैं, “मैं अपनी गति से काम करूँगी – मैं आधे घंटे में रोटियाँ नहीं बनाऊँगी; मुझे एक घंटा लगेगा। मैं अभी आराम कर रही हूँ।” उनके इस रवैये से अमाल को चिढ़ होती है, और उन्हें लगता है कि वह जानबूझकर ड्रामा करने की कोशिश कर रही हैं।