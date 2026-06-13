Pranit More Apology: ‘मैं उसे वहीं रोक सकता था…’ प्रणीत मोरे ने माना अपना कसूर, माफी वाले वीडियो ने मचाई हलचल

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Mohit Saini
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Pranit More Apology
Pranit More Apology: 'मैं उसे वहीं रोक सकता था...' प्रणीत मोरे ने माना अपना कसूर, माफी वाले वीडियो ने मचाई हलचल

Pranit More Apology: कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो अब चर्चित हो चुके ₹370 बिरयानी विवाद के केंद्र में आ गए हैं, ने आखिरकार इस मामले पर अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया यूज़र्स, सेलेब्रिटीज़ और कानूनी अधिकारियों की कड़ी आलोचना का सामना करते हुए, स्टैंड-अप कॉमेडियन ने एक वीडियो बयान जारी कर अपनी गलती मानी और अपने कामों की ज़िम्मेदारी ली।

बिना कोई बहाना बनाए या किसी और पर दोष मढ़े, मोरे ने माना कि लाइव शो के दौरान वे सही फ़ैसला नहीं ले पाए और कहा कि उनकी आलोचना जायज़ थी।

FIR और NCW के समन से बढ़ा दबाव

 

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जो मामला शुरू में सिर्फ़ एक और सोशल मीडिया विवाद लग रहा था, वह अब कानूनी मामला बन गया है। व्यापक आक्रोश के बाद, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ़ मामला दर्ज किया। हिमांशु वही युवक है जिसकी शो के दौरान की गई टिप्पणियों से यह विवाद शुरू हुआ था।

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया और दोनों व्यक्तियों को समन जारी किया। बढ़ती कानूनी जांच और जनता की आलोचना के बीच, प्रणित ने वीडियो संदेश के ज़रिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया।

‘मेरे प्रति गुस्सा जायज़ है’: प्रणित मोरे

अपने बयान में, प्रणित विवाद पर बात करते हुए काफ़ी गंभीर दिखे। “आप में से कई लोगों ने वह ‘क्राउड-वर्क’ वीडियो देखा होगा जिसके लिए मुझे बहुत नफ़रत मिल रही है। मेरा सच में मानना ​​है कि यह गुस्सा जायज़ है। शो के दौरान, जब वह युवक वैसी बातें कह रहा था, तो पूरा हॉल हंस रहा था। मैं माहौल में बह गया और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। यह मेरी तरफ़ से एक गंभीर गलती थी,” उन्होंने कहा।

कॉमेडियन ने आगे माना कि उनके पास दखल देने का अधिकार और ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। “एक कॉमेडियन के तौर पर, माइक मेरे हाथ में था, और स्टेज पर होने के साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं। मैं उसे वहीं रोक सकता था या वह जो कह रहा था, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता था। इसके बजाय, मैंने उसे उन आपत्तिजनक विचारों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मंच दिया, और इससे स्थिति और बिगड़ गई।”

प्रणित ने कहा कि वे उन सभी लोगों से दिल से माफ़ी मांगते हैं जिनकी भावनाएँ इस घटना से आहत हुई हैं। “जिन लोगों को बुरा लगा या दुख पहुँचा, मैं उनसे दिल से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं पुलिस और जाँच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहा हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि लोग मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका देंगे।”

आखिर ₹370 वाली बिरयानी का विवाद क्या है?

यह विवाद प्रणित मोरे के एक लाइव स्टैंड-अप शो से शुरू हुआ, जहाँ वे ‘क्राउड-वर्क’ सेगमेंट के दौरान दर्शकों से बातचीत कर रहे थे।

बातचीत के दौरान, 22 साल के हिमांशु जांगड़ा ने अपनी एक ‘डेट’ का किस्सा सुनाया। उसने बताया कि उसने एक महिला के लिए चिकन बिरयानी पर ₹370 खर्च किए थे। फिर उसने ऐसी बातें कहीं जिनसे लगा कि जब महिला ने डेट खत्म करके घर जाने का फैसला किया, तो उसे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी।

बातचीत को तुरंत रोकने के बजाय, प्रणित हँस पड़े, इसे “पीक गुरुग्राम कंटेंट” (गुरुग्राम का खास अंदाज़) कहा और उस व्यक्ति को ₹5,000 का इनाम भी दिया। बाद में इस विवादित हिस्से को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहाँ यह तेज़ी से वायरल हो गया और इसकी हर तरफ़ आलोचना हुई।

कॉमेडी को लेकर एक बड़ी बहस

इस घटना ने कॉमेडियन की ज़िम्मेदारियों और हास्य की सीमाओं को लेकर एक बड़ी बहस फिर से छेड़ दी है। जहाँ कई आलोचकों का तर्क है कि महिलाओं के प्रति हक जताने, ज़बरदस्ती करने या अनादर करने वाले मज़ाकों को सिर्फ़ ‘बेहानिकारक कॉमेडी’ कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वहीं कुछ लोगों का मानना ​​है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए।

इस बहस में कोई भी पक्ष ले, ₹370 वाली बिरयानी का विवाद अब सिर्फ़ एक वायरल क्लिप से कहीं ज़्यादा बन गया है। यह जवाबदेही, सहमति और सामाजिक सोच को आकार देने में मशहूर हस्तियों के प्रभाव के बारे में एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है।

प्रणित मोरे के लिए, यह माफ़ीनामा नुकसान की भरपाई की दिशा में पहला कदम हो सकता है। हालाँकि, यह देखना बाकी है कि जनता इसे स्वीकार करती है या नहीं।

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