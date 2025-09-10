Pragya Jaiswal Bold Bikini Photos: प्रज्ञा जायसवाल का बोल्ड बिकिनी अवतार देख उड़े फैंस के होश

Pragya Jaiswal Bold Bikini Photos: आज समाज, नई दिल्ली: कई बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपने आकर्षण और अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने वाली प्रज्ञा जायसवाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। अपनी ग्लैमरस उपस्थिति के लिए जानी जाने वाली, अभिनेत्री अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे फैन्स हैरान रह जाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने बोल्ड और सिज़लिंग नए फोटोशूट से इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

हाल ही में की इंस्टग्राम पर तस्वीरें शेयर

View this post on Instagram A post shared by Pragya Jaiswal (@jaiswalpragya)



अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘खेल खेल में’ से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में, प्रज्ञा एक बोल्ड व्हाइट बिकिनी सेट और एक लंबा श्रग पहने हुए दिखाई दे रही हैं जो उनके स्टाइलिश और आकर्षक लुक को और भी निखार रहा है।

प्रज्ञा ने अपने आउटफिट के साथ स्टाइलिश चूड़ियाँ पहनी हैं और मेकअप को कम रखा है, जिससे उनका प्राकृतिक निखार निखर कर आ रहा है। आत्मविश्वास से भरे पोज़ से लेकर अपनी टोन्ड फ़िगर को दिखाने तक, उनकी हर तस्वीर में हॉटनेस साफ़ झलकती है, जिससे प्रशंसक पल भर में डबल-टैप कर लेते हैं।

बोल्ड अवतार पर फैंस फिदा

जैसे ही तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, कमेंट सेक्शन प्रतिक्रियाओं से भर गया। एक यूज़र ने लिखा, “बहुत खूबसूरत”, तो दूसरे ने लिखा, “बेहद खूबसूरत।” कई प्रशंसक आग और दिल वाले इमोजी भेजने से खुद को नहीं रोक पाए और उनके लुक को “सुपर सेक्सी” बताया।

कौन हैं प्रज्ञा जायसवाल?

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि प्रज्ञा जायसवाल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड और तेलुगु सिनेमा दोनों में काम किया है। उन्होंने 2014 में तमिल फिल्म “विराट्टू” से अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की और फिर “जया जानकी नायक”, “अखंड”, “आचारी अमेरिका यात्रा” और “डाकू महाराज” जैसी फिल्मों में अभिनय किया। बॉलीवुड में, उन्होंने “टीटू एमबीए” और “खेल खेल में” जैसी फिल्मों में काम किया है।