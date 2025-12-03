Pragya Jaiswal Bikini Photos: पानी–पानी हुई इंटरनेट की दुनिया! बिकिनी में इस हसीना को देख फैंस हुए मदहोश

Pragya Jaiswal Bikini Photos: एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस अवतार के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जानी जाने वाली प्रज्ञा अपने फिल्मी करियर के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने अपने मालदीव वेकेशन की कुछ शानदार तस्वीरों के साथ फैंस को खुश किया, और यह कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट उन पर फ़िदा है।

मालदीव में एक ड्रीमी वेकेशन का मज़ा ले रही हैं

प्रज्ञा फिलहाल मालदीव की खूबसूरती का मज़ा ले रही हैं। फ़िरोज़ी पानी, सुहावने मौसम और शानदार जगहों से घिरी, एक्ट्रेस ने अपनी छुट्टियों के शानदार पलों को कैद किया है। उनकी तस्वीरें बिजली की तेज़ी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उन पर बहुत सारा प्यार बरसा रहे हैं।

एक्ट्रेस के बोल्ड लुक ने सबका ध्यान खींचा

तस्वीरों में, प्रज्ञा लाइम ग्रीन बिकिनी पहने हुए कॉन्फिडेंस के साथ अपना फ्लॉलेस फिगर दिखा रही हैं। उनके ग्लैमरस और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है। समुद्र के बीच में एक यॉट पर पोज़ देते हुए, वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं।

लहरों के बीच आराम करते हुए

एक फ़ोटो में, प्रज्ञा पानी के ऊपर लटके नेट पर लेटी हुई दिख रही हैं। समुद्र का सुंदर नज़ारा और उनके आसान स्टाइल ने फ़ैन्स का दिल जीत लिया है, और वे मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

डीप-नेक ड्रेस ने और ग्लैमरस लुक दिया

बिकिनी शॉट्स के अलावा, प्रज्ञा ने लाइम ग्रीन डीप-नेक ड्रेस में भी तस्वीरें शेयर कीं। ब्लैक सनग्लासेस और शानदार हेयरस्टाइल के साथ, उनका लुक एलिगेंस और कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये फ़ोटोज़ उनकी बोल्डनेस और ग्रेस का परफेक्ट मेल बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं।

फ़ैन्स कमेंट्स से प्यार लुटा रहे हैं

फ़ैन्स कमेंट सेक्शन में प्रज्ञा की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ ने उन्हें “स्टनिंग” कहा, तो कुछ ने उनके लुक को “किलर” बताया। उनके पोस्ट्स पर दिल और आग वाले इमोजी की भरमार है, जो दिखाता है कि उन्हें कितनी तारीफ़ मिल रही है।

शेफ के साथ क्यूट वीडियो वायरल

फोटो के साथ, प्रज्ञा ने एक क्यूट वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह एक शेफ के साथ मुस्कुराती और बातें करती दिख रही हैं। फैंस को यह गर्मजोशी भरा और कैंडिड मोमेंट बहुत पसंद आया, और उन्होंने उनके चार्म को बहुत अच्छा बताया।

प्रज्ञा जायसवाल का वर्क फ्रंट

प्रोफेशनल फ्रंट पर, प्रज्ञा जायसवाल साउथ इंडियन सिनेमा में एक जाना-माना नाम हैं। वह “अखंडा” और “डाकू महाराज” जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं। बॉलीवुड में, वह आखिरी बार “खेल खेल में” में दिखी थीं। फैंस उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।