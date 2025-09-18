PPF Scheme(आज समाज) : PPF एक सरकारी स्कीम है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट EEE कैटेगरी में आता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। आइए PPF में इन्वेस्ट करने के फायदों को समझते हैं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं? करोड़पति बनने का कैलकुलेशन क्या है?

पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते है PPF अकाउंट

कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से खोल सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति नाबालिग की तरफ से भी अकाउंट खोल सकता है। नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जॉइंट अकाउंट खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पति-पत्नी दोनों कमाते हैं, तो दोनों अपने-अपने नाम से अलग-अलग अकाउंट खोल सकते हैं।

गारंटीड इंटरेस्ट रेट

PPF 7.1% का गारंटीड इंटरेस्ट रेट देता है। इसमें इन्वेस्ट करना पूरी तरह से रिस्क-फ्री है। यह इंटरेस्ट सालाना कंपाउंड होता है, यानी आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यह अकाउंट 15 साल के लिए खोला जा सकता है, जिसे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है।

ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट

एक अकाउंट होल्डर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर साल कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप कपल हैं, तो आप दो अलग-अलग अकाउंट खोल सकते हैं। आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कुल 3 लाख रुपये।

