PPF Big Update : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरें घोषित ,EEE टैक्स बेनिफिट का मिलेगा लाभ

PPF Big Update(आज समाज) : केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है, और कामकाजी लोगों के बीच लोकप्रिय पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरें भी घोषित कर दी गई हैं।

अगर आप PPF में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले तीसरे तिमाही के लिए PPF की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार सातवीं तिमाही है जब ब्याज दरें नहीं बदली हैं, जिससे निवेशकों को स्थिरता का भरोसा मिलता है।

ब्याज दर 7.1 प्रतिशत

PPF की मौजूदा ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है। यह सरकार द्वारा समर्थित, सुरक्षित योजना निवेशकों के बीच हमेशा से लोकप्रिय रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट सभी पूरी तरह से टैक्स-फ्री हैं, जिसे E-E-E (Exempt-Exempt-Exempt) स्टेटस कहा जाता है।

PPF अकाउंट का टेन्योर 15 साल का होता है, जिसे 5 साल की किस्तों में बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम निवेश ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना है। निवेशक मासिक या सालाना एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, PPF पर अर्जित ब्याज सालाना कंपाउंड होता है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से तेजी से बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति हर साल अधिकतम ₹1.5 लाख का निवेश करता है, तो वह 15 साल बाद आसानी से लाखों रुपये का टैक्स-फ्री रिटर्न पा सकता है।

योजना पूरी तरह सुरक्षित

इस खास योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है। बाजार में उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता।

अकाउंट बैलेंस का 25% तक लोन

जरूरत पड़ने पर आप PPF लोन भी ले सकते हैं। अकाउंट खोलने के तीसरे और पांचवें साल के बीच अकाउंट बैलेंस का 25% तक का लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा, सात साल पूरा होने के बाद आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।

आसान उपलब्धता

PPF की एक और खास बात यह है कि इसे आसानी से किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। अब यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिससे निवेशकों के लिए यह और भी सुविधाजनक हो गया है।

लंबी अवधि और सुरक्षित रिटर्न

PPF लंबी अवधि और सुरक्षित रिटर्न चाहने वालों के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद योजना है। यदि कोई व्यक्ति हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करता है, तो 15 साल बाद वह टैक्स-फ्री रिटर्न के रूप में लाखों रुपये का एक कोष बना सकता है।

