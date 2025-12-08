Powerful Earthquake in Japan : जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया

Powerful Earthquake in Japan | टोक्यो | जापान में 7.6 तीव्रता का भूंकप आया है। यह भूकंप आओमोरी प्रान्त के पास आया है | देश की मौसम विज्ञान एजेंसी ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रान्तों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के अनुसार यहां 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भूकंप का केंद्र 50 किमी की गहराई में था।

जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यह चार बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है और प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर’ का हिस्सा है। हर साल यहां करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें ज्यादातर हल्के होते हैं।

