Honor X80 Pro Max: 11,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ पावरफुल 5G फोन, चार्जर भूल जाएंगे यूजर्स

Honor X80 Pro Max: Honor ने चीन में अपने स्मार्टफोन लाइनअप को बढ़ाते हुए नया Honor X80 Pro Max लॉन्च किया है। यह एक फीचर-पैक्ड 5G डिवाइस है जो एक खास वजह से ध्यान खींच रहा है — इसकी बड़ी 11,000mAh की बैटरी। कंपनी के मुताबिक, यह Honor स्मार्टफोन में दी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है, जो इसे उन यूज़र्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है जो लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं।

इस बड़ी बैटरी के अलावा, स्मार्टफोन में हाई-ब्राइटनेस AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और फास्ट-चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है।

Honor X80 Pro Max की कीमत और उपलब्धता

Honor X80 Pro Max के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 1,999 (लगभग ₹28,000) से शुरू होती है।

दूसरे स्टोरेज ऑप्शन में शामिल हैं:

8GB + 256GB – CNY 2,199 (लगभग ₹31,000)

8GB + 512GB – CNY 2,499 (लगभग ₹35,000)

12GB + 512GB – CNY 2,799 (लगभग ₹39,000)

यह स्मार्टफोन चीन में 26 जून से Honor के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

खरीदार चार कलर ऑप्शन में से चुन सकते हैं:

लाइटनिंग रेड

मूनलाइट व्हाइट

मिस्टिक ब्लैक

वाइब्रेंट ऑरेंज

डिस्प्ले और डिज़ाइन

Honor X80 Pro Max में 6.8-इंच का 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, जिससे स्क्रॉलिंग आसान हो जाती है और व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। डिस्प्ले की सबसे खास खूबियों में से एक है इसकी 10,000 nits की पीक HDR ब्राइटनेस, जिसे बाहर की तेज़ धूप में भी विज़िबिलिटी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस IP68, IP69 और IP69K सर्टिफ़िकेशन के साथ भी आता है, जो धूल और पानी से मज़बूत प्रोटेक्शन देता है।

परफ़ॉर्मेंस और हार्डवेयर

स्मार्टफ़ोन को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 6 जेनरेशन 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से पावर मिलती है।

चिपसेट में ये शामिल हैं:

चार एफ़िशिएंसी कोर 2.0GHz पर क्लॉक किए गए हैं

चार परफ़ॉर्मेंस कोर 2.6GHz तक की स्पीड तक पहुँचते हैं

प्रोसेसर को एड्रेनो 812 GPU, 12GB तक RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है, जो गेमिंग, एंटरटेनमेंट और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए स्मूद मल्टीटास्किंग और भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस पक्का करता है।

कैमरा फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए, Honor X80 Pro Max में 50MP का रियर कैमरा है जिसमें ये फीचर्स हैं:

f/1.88 अपर्चर

ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS)

10x तक डिजिटल ज़ूम

फ्रंट में, स्मार्टफोन में वीडियो कॉल और सोशल मीडिया-रेडी सेल्फी के लिए f/2.0 अपर्चर वाला 8MP का सेल्फी कैमरा है।

बड़ी 11,000mAh बैटरी

डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत बेशक इसकी 11,000mAh बैटरी है, जो किसी भी मेनस्ट्रीम स्मार्टफोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरियों में से एक है।

बड़ी बैटरी के साथ, Honor ने इसमें शामिल किया है:

90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग

27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग

इससे यूज़र्स न सिर्फ फोन को जल्दी चार्ज कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं।

अपनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी, AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन चिपसेट और फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट के साथ, Honor X80 Pro Max का मकसद एक ऐसा स्मार्टफोन एक्सपीरियंस देना है जो एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस पर फोकस करे।

जो यूज़र्स अक्सर बैटरी लाइफ से परेशान रहते हैं और ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल के बाद भी आराम से चले, उनके लिए Honor का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।