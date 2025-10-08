Haryana IG Y Puran Kumar Suicide: आज होगा हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम

सीएम के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी आईएएस अधिकारी पत्नी, आज पहुंचेंगी चंडीगढ़

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के शव का पुलिस आज पोस्टमार्टम कराएंगी। शव का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में डॉक्टरों का बोर्ड पोस्टमॉर्टम करेगा। गत दिवस सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर सुसाइड कर लिया था। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार जोकि एक आईएएस अधिकारी वह भी आज ही चंडीगढ़ लौटेंगी। अमनीत पी. कुमार नागरिक उड्डयन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत है। वह सीएम नायब सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी।

जेब से मिला सुसाइड नोट, पत्नी के नाम की सारी संपत्ति

चंडीगढ़ पुलिस सूत्रों के अनुसार, वाई पूरण कुमार की जेब से 8 पेज का लेटर और एक पेज की वसीयत मिली। उन्होंने सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी। लेटर में उन्होंने एक डीजीपी रैंक के अधिकारी पर बेवजह नोटिस भेजकर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने 30 से 35 आईपीएस और कुछ आईएएस अफसरों पर प्रशासनिक दखल और भेदभाव के आरोप भी लगाए।

जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव की बात भी सुसाइड नोट में लिखी

उन्होंने जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, एसीआर में गड़बड़ी, सरकारी आवास न मिलने और प्रशासनिक शिकायतों और मुकदमेबाजी के चलते परेशान होने की बात लिखी है। वसीयत पर 6 अक्टूबर और फाइनल नोट पर 7 अक्टूबर की डेट लिखी हुई है।

सुसाइड कनेक्शन से जुड़कर देखा जा रहा रोहतक का यह केस

रोहतक के सेक्टर 2 के रहने वाले शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल ने शिकायत की थी कि आईजी पूरन कुमार का गनमैन सुशील कुमार ढाई लाख की मंथली रिश्वत मांग रहा है। सबूत के तौर पर उसने सीसीटीवी और कॉल की रिकॉर्डिंग भी सौंपी थी। उसने इस बारे में कई बार शिकायत की। उस वक्त वाई पूरन कुमार रोहतक रेंज के आईजी थे। लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई।

गनमैन सुशील कुमार ने करप्शन केस में लिया वाई पूरन कुमार का नाम

इसी बीच 29 सितंबर को पूरन को रोहतक आईजी से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, सुनारिया में लगा दिया गया। इसके बाद रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में यमुनानगर के रहने वाले गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ करप्शन के मामले में केस दर्ज किया गया। रोहतक एसपी का दावा है कि सुशील ने पूछताछ में वाई पूरन कुमार का नाम लिया था।

गनमैन पर शराब कारोबारी से ढाई लाख रुपए मंथली मांगने का आरोप

हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में गनमैन सुशील कुमार पर केस दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में व्यक्ति ने कहा कि सुशील कुमार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। वह आॅफिस में आकर धमकाता था।

परेशान होकर हमने शिकायत दी थी। वहीं रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया भी यह बात कह चुके हैं कि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने शराब कारोबारी से दो से ढाई लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक आॅडियो क्लिप मिलने के बाद सुशील को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया।