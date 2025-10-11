Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: आज हो सकता है शव का पोस्टमार्टम

होम सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा की आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मुलाकात के बाद बनी सहमति

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी. कुमार राजी हो गई है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। शुक्रवार रात 10 बजे होम सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा ने की पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार से मुलाकात के बाद शव के पोस्टमार्टम कराने को लेकर सहमति बनी है।

गौरतलब है कि हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 5 दिन पहले गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें डीजीपी हरियाणा, रोहतक एसपी सहित प्रदेश के कई बडेÞ अधिकारियों पर परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। इधर, विपक्ष भी केस को तूल दे रहा है। कांग्रेस के एससी सेल ने शनिवार को इसी मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

डीजीपी और रोहतक एसपी पर फैसला नहीं ले पाई सरकार

वहीं दिवंगत आईपीएस की आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी. कुमार 3 मांगों पर क्लियर स्टैंड लिए हुए हैं। पहला, एफआईआर को करेक्ट किया जाए। दूसरा डीजीपी व एसपी को हटाया जाए और तीसरा उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार इस केस में आरोपी पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटाने पर फैसला नहीं ले पाई है।

सरकार ने 2 आईपीएस को किया प्रमोट

उधर, प्रदेश सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों आलोक मित्तल और अरशिंद्र चावला को प्रमोट करके डीजी बना दिया है। इसके बाद चर्चा उठी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाकर आलोक मित्तल को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर सरकार अभी कोई फैसला नहीं ले पाई है।

15 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका

इस मामले में अभी तक हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 अफसरों पर भारत न्याय संहिता की धारा 108, 3(5) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) (आर) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

वाई पूरन कुमार के परिजनों मिलने आज चंडीगढ़ जाएगी कुमारी सैलजा

पूर्व केंद्रीय मंत्री एव सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा आज हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने के लिए चंडीगढ जाएगी। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार को आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में जवाब देना होगा आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों बार-बार चेतावनी देने के बावजूद किसी ने उनकी बात नहीं सुनी? यह सरकार खुद कटघरे में खड़ी है और इसे देश के सामने जवाब देना ही होगा।