Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: आज हो सकता है आईपीएस वाई. पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम, परिवार ने सहमति दी

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई. पूरन कुमार के सुसाइड केस में अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। वाई. पूरन कुमार का परिवार डीजीपी और एसपी रोहतक को हटाने पर अड़ा हुआ था। अब सरकार परिवार की दिनों मांगों को मान लिया है। डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं एसपी रोहतक को सरकार पहले ही हटा चुकी है। ऐसे में आज आईपीएस वाई. पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम हो सकता है।

आज सुबह ही चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर दिवंगत आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी. कुमार की सहमति लेने के लिए उनके सेक्टर 24 स्थित आवास पर पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने पोस्टमॉर्टम के लिए सहमति दे दी है। आज पोस्टमॉर्टम हो सकता है। शाम को पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो भी सकता है। अमनीत पी कुमार पीजीआई के लिए निकल चुकी है।

इसके अलावा 51 मेंबरी कमेटी ने पोस्टमॉर्टम का फैसला पूरन कुमार के परिवार पर छोड़ा है। कमेटी के अध्यक्ष प्रो. जयनारायण का कहना है कि उनकी मांग के मुताबिक हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है, जबकि रोहतक एसपी पहले ही हटाए जा चुके हैं।

सरकार ने अपना काम कर दिया। अब कमेटी की मांग है कि चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच करे। इसके लिए आज दोपहर को चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मिलकर कानूनी तरीके से जांच आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे।

अमनीत पी. कुमार को पोस्टमॉर्टम को लेकर कोर्ट में दाखिल करना है जवाब

वहीं अमनीत पी. कुमार को आज चंडीगढ़ में शव की शिनाख्त करने और पोस्टमॉर्टम को लेकर कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। एक दिन पहले मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर परिवार की तरफ से जवाब नहीं आया तो आगे का फैसला लिया जाएगा।

7 अक्टूबर किया था सुसाइड

रोहतक में सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टेड आईजी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट और एक पेज की वसीयत छोड़ी है। सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 मौजूदा व पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।

सुसाइड के बाद शाम को खुलासा हुआ कि एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने बताया था कि सुशील ने पूछताछ में पूरन कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कबूल की है। 7 अक्टूबर तक पूरन कुमार को पुलिस ने कोई नोटिस जारी नहीं किया था।

