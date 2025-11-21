Sirsa News: सिरसा में पीएम-सीएम के पोस्टर पर कालिख पोती

लिखा- वोट चोर गद्दी छोड़

Sirsa News, (आज समाज), सिरसा: हरियाणा के सिरसा में भाजपा कार्यालय के बाहर लगे पीएम-सीएम के पोस्टर पर कालिख पोतने का मामला प्रकाश में आया है। पोस्टर पर लिखा गया वोट चोर गद्दी छोड़। इस घटना से इससे भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताअओं में काफी रोष का माहौल है। इसके अलावा सिरसा में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लगे पोस्टरों पर भी कालिख पोती गई है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

इस वीडियो पर प्रियंका गांधी के नाम से भी सोशल मीडिया पर बने अकाउंट पर पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें लिखा कि हरियाणा में वोट चोरी से बनी नाजायज सरकार के चेहरों पर युवा कांग्रेस के शेरों ने फिर पोती कालिख.. सिरसा में बब्बर शेरों का कहना है, हम नहीं मानते इस अवैध चोर सरकार को। हांलाकि, इसकी पुष्टि नहीं है कि ये फेक अकाउंट या असली।

गुरुवार रात की घटना

मामले में बीजेपी नेताओं का कहना है कि वह गुरुवार शाम करीब साढ़े 7 बजे तक कार्यालय में बैठे हुए थे। इसके बाद वह घर आ गए और दो लोग रात को कार्यालय में रहते है। वह दोनों कार्यालय के अंदर खाना बना रहे थे। ऐसे में रात को कुछ लोग आए और पोस्टर पर कालिख पोत दी। इसकी सूचना पर वह सभी कार्यालय पहुंचे।

पुलिस को दी शिकायत

उन्होंने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी है, ताकि इस पर कार्रवाई हो। वीडियो देख युवाओं की पहचान कर रहे हैं। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी नेता अमन चोपड़ा ने कहा कि ये शरारती तत्व नहीं, बल्कि कांग्रेस के भेजे हुए हैं।

आज शहर में कांग्रेस का प्रदर्शन

इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बैनीवाल का कहना है कि उन्होंने भी कुछ वीडियो देखी है, पर ये नहीं पता कि किसने यह किया है। हम भी इसका पता कर रहे हैं। हमारा तो आज प्रदर्शन है। इसी की तैयारी कर रहे हैं।

जेपी नड्डा ने किया था कार्यालय का उद्घाटन

भाजपा का यह कार्यालय हाल ही में बनाया गया है, जिसका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया था। वहीं आज सिरसा में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन भी है, जिसमें सांसद सैलजा आएंगी।

ये भी पढ़ें: अनुभव केंद्र में दिखाई देगा कुरुक्षेद्ध का इतिहास, सुनाई देगा गीता का संदेश