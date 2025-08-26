Post Office Special Scheme : अगर आप भी चाहते है बेहतर और सुरक्षित निवेश ,करे पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश

Post Office Special Scheme(आज समाज) : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस वर्ष रेपो दर में 1% की कटौती की है। फरवरी, अप्रैल और जून में तीन बार कटौती की गई। इसके बाद, बैंकों ने बचत खातों पर ब्याज दरों में कटौती की है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डाकघर ने अपनी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

ब्याज हर महीने सीधे उनके बचत खाते में होगा जमा

डाकघर मासिक आय योजना (MIS) उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने निश्चित आय चाहते हैं। इस योजना में निवेशक एकमुश्त राशि जमा करते हैं और ब्याज हर महीने सीधे उनके बचत खाते में जमा होता है। यह योजना 5 साल तक चलती है और परिपक्वता पर निवेशक को पूरी राशि वापस मिल जाती है। आप एकल खाते के माध्यम से MIS में अधिकतम ₹9 लाख और संयुक्त खाते के माध्यम से ₹15 लाख तक निवेश कर सकते हैं।

7.4% वार्षिक ब्याज

यह योजना अगस्त 2025 तक 7.4% वार्षिक ब्याज देती है। यह निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और हर महीने गारंटीकृत ब्याज देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में ₹14.60 लाख जमा करता है, तो उसे हर महीने लगभग ₹9,003 ब्याज मिलेगा।

यह योजना क्यों खास है

यह योजना इसलिए खास है क्योंकि इसकी ब्याज दर स्थिर और बैंक से ज़्यादा है। यह सरकार द्वारा समर्थित भी है, इसलिए निवेश बेहद सुरक्षित है। हर महीने एक निश्चित राशि मिलने से नियमित आय होती है। कुल मिलाकर, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और मासिक आय भी मिलती रहे, तो डाकघर मासिक आय योजना (MIS) आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

