Post Office Service : पोस्ट ऑफिस की नई पहल ,गारंटीड मेल और पार्सल 24 से 48 घंटे के अंदर होंगे डिलीवरी

Post Office Service((आज समाज) : केंद्रीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि इंडिया पोस्ट जनवरी 2026 से गारंटीड मेल और पार्सल डिलीवरी सर्विस शुरू करके अपनी सर्विस में बड़ा बदलाव लाएगा। इस नई पहल के तहत, कस्टमर्स को 24 और 48 घंटे के अंदर गारंटीड डिलीवरी टाइमलाइन का भरोसा दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि अब आपके आइटम 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवर होने की गारंटी होगी। इस सर्विस के लॉन्च से प्राइवेट कूरियर और पार्सल सर्विस प्रोवाइडर्स को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है।

स्पीड पोस्ट नेटवर्क अपग्रेड

कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये नई सर्विस मौजूदा स्पीड पोस्ट नेटवर्क को अपग्रेड करेंगी। इसके तहत, मेल डिलीवरी 24 घंटे के अंदर पक्की की जाएगी। इस सर्विस के ज़रिए डिलीवरी 48 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। सिंधिया ने एक और बड़ी पहल की भी घोषणा की: एक “नेक्स्ट-डे पार्सल डिलीवरी” सर्विस शुरू की जाएगी। यह सर्विस पार्सल डिलीवरी के समय को काफी कम कर देगी। अभी के 3 से 5 दिनों के बजाय, पार्सल अगले ही दिन डिलीवर हो जाएंगे।

कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इंडिया पोस्ट के फाइनेंशियल भविष्य के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य 2029 तक इंडिया पोस्ट को सिर्फ़ कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर में बदलना है। इस पहल से इंडिया पोस्ट को प्राइवेट कूरियर कंपनियों से मुकाबला करने और कस्टमर्स को समय पर और भरोसेमंद डिलीवरी पक्का करके अपनी एफिशिएंसी और रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 49वीं पोजीशन

मिनिस्टर ने बताया कि भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 49वीं पोजीशन हासिल की है, जो पिछले साल 60वीं थी। साथ ही, भारत अब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टियर-1 कैटेगरी में शामिल हो गया है, जहाँ इसका स्कोर 98.49/100 है।

भारत ने 6G, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर फ्रॉड रोकथाम जैसे एरिया में ज़बरदस्त तरक्की की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें एडिशन का उद्घाटन किया।

