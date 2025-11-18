Post Office Schemes : बेहतर रिटर्न के साथ विभिन्न डाकघर बचत योजनाएँ बहुत लोकप्रिय , देखें सूची

Post Office Schemes (आज समाज) : आज के दौर में, हर कोई बिना किसी बड़े जोखिम के अपने घर बैठे आराम से ₹40,000 से ₹50,000 प्रति माह की सुरक्षित निष्क्रिय आय अर्जित करना चाहता है। सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न चाहने वाले लोगों के बीच विभिन्न डाकघर बचत योजनाएँ बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।
ये योजनाएँ न केवल अच्छी ब्याज दरें प्रदान करती हैं, बल्कि पूर्ण सरकारी सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। इसने कई डाकघर योजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बना दिया है। यहाँ, हम पाँच सर्वश्रेष्ठ और सबसे विश्वसनीय डाकघर योजनाओं के बारे में बता रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और 8.20 प्रतिशत ब्याज
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना एक सुरक्षित निवेश, अच्छी ब्याज दर और एक प्रभावी कर-बचत विकल्प प्रदान करती है। वर्तमान में, यह योजना 8.20 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, जो अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में काफी अधिक है।
यह पूरी तरह से जोखिम-मुक्त योजना है, जो केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित है। इसकी परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष है और अधिकतम ₹30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। ब्याज हर तीन महीने में खाते में जमा होता है, जिससे नियमित आय का लाभ मिलता है।
डाकघर सावधि जमा
सावधि जमा योजना, जिसे डाकघर सावधि जमा भी कहा जाता है, उन निवेशकों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है जो एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षित रूप से धन जमा करना चाहते हैं। ब्याज की गणना हर तीन महीने में की जाती है, जबकि जमा पर ब्याज वार्षिक रूप से दिया जाता है।
यह योजना एक, दो, तीन और पाँच वर्षों की अवधि के विकल्प प्रदान करती है। एक वर्ष की अवधि पर 6.9 प्रतिशत ब्याज मिलता है, जबकि दो और तीन वर्ष की अवधि पर 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है। निवेशक इस योजना के माध्यम से केवल ब्याज के माध्यम से ₹2 लाख से अधिक कमा सकते हैं।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र निश्चित आय योजना
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एक विश्वसनीय निश्चित आय योजना है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक डाकघर से खरीद सकता है। इसे एकल और संयुक्त दोनों रूपों में लिया जा सकता है और यह पासबुक के रूप में जारी किया जाता है। वर्तमान में, यह योजना 7.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान करती है, जो निवेश अवधि पूरी होने पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है।
यह एक मज़बूत टैक्स-सेविंग विकल्प भी है, जिसमें निवेश न्यूनतम ₹1,000 से शुरू होता है। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जिससे यह बड़े निवेशकों के लिए भी एक सुरक्षित निवेश विकल्प बन जाता है।
किसान विकास पत्र और ऋण सुविधा
किसान विकास पत्र उन निवेशकों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है जो सुरक्षित निवेश के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि निवेश की गई राशि लगभग 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है। इस योजना में 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है, जिसकी गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर निवेशक इस खाते पर ऋण भी ले सकते हैं। निवेशकों को इस योजना से प्राप्त आय पर लागू कर नियमों की भी अच्छी जानकारी होती है, जिससे यह और भी विश्वसनीय हो जाता है।
मासिक आय योजना का विकल्प
मासिक आय योजना निवेशकों को एक निश्चित मासिक आय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो एक स्थिर मासिक आय चाहते हैं। एक बार निवेश करने के बाद, हर महीने खाते में एक निश्चित राशि जमा की जाती है।
इसे एकल या संयुक्त खाते में खोला जा सकता है। माता-पिता या अभिभावक भी दस साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर खाता खोल सकते हैं। एकल खाते में ₹9 लाख और संयुक्त खाते में ₹15 लाख तक निवेश की अनुमति है। इससे आय का एक स्थिर और सुरक्षित स्रोत बनता है।
