Post Office Schemes : फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ स्टेबल और भरोसेमंद रिटर्न , देखे जानकारी

Post Office Schemes(आज समाज) : अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जो आपके पैसे को सुरक्षित रखे और पक्का प्रॉफ़िट दे, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। ये स्कीम्स न सिर्फ़ सरकार द्वारा समर्थित हैं, बल्कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ स्टेबल और भरोसेमंद रिटर्न भी देती हैं।

आज के समय में, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की होते जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का भरोसा देती हैं। आइए, पाँच मुख्य पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में जानते हैं जो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के साथ आकर्षक रिटर्न देती हैं।

टैक्स बेनिफिट का लाभ

पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। निवेशक 1, 2, 3, या 5 साल के लिए डिपॉज़िट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 6.9% से 7.5% तक होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 5-साल की FD पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। यह उन लोगों के लिए आइडियल है जो बिना किसी रिस्क के रेगुलर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं।

लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम

किसान विकास पत्र (KVP) एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो निवेशक की रकम को लगभग 115 महीनों में दोगुना कर देती है। यह अभी 7.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट दे रही है। यह उन लोगों के लिए सही है जिनके पास एकमुश्त रकम है और वे इसे लॉन्ग-टर्म के लिए सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरकारी गारंटी है, जो इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाती है।

बुज़ुर्ग निवेशकों के लिए उपयोगी स्कीम

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) बुज़ुर्ग निवेशकों के लिए एक बहुत ही उपयोगी स्कीम है। निवेशकों को हर तीन महीने में इंटरेस्ट पेमेंट का फायदा मिलता है, जिससे रेगुलर इनकम पक्की होती है। अभी यह स्कीम 8.2 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट दे रही है। इसका टेन्योर 5 साल का है, जिसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह स्कीम उन रिटायर्ड लोगों के लिए आइडियल है जो अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए स्टेबल रिटर्न चाहते हैं।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) उन निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है जो टैक्स बचत के साथ गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। मौजूदा इंटरेस्ट रेट 7.7 प्रतिशत है, और इंटरेस्ट सालाना कंपाउंड होता है। यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है। NSC में इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यह एक मज़बूत, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो रिस्क-फ्री रिटर्न देता है।

बेटियों के भविष्य के लिए खास पहल

सुकanya Samriddhi Yojana (SSY) बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार की एक खास पहल है। 10 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के माता-पिता उनके नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटीड है और अभी इस पर 8.2 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।

इन्वेस्टमेंट 21 साल में मैच्योर होता है। यह स्कीम उन परिवारों के लिए सही है जो अपनी बेटियों की पढ़ाई या शादी के लिए लंबे समय के लिए सुरक्षित बचत करना चाहते हैं।

यह भी पढ़ें : Post Office Service : पोस्ट ऑफिस की नई पहल ,गारंटीड मेल और पार्सल 24 से 48 घंटे के अंदर होंगे डिलीवरी