Post Office Scheme : आप भी करे डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश और पाएं 8.2% तक ब्याज

Post Office Scheme(आज समाज) : वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई डाकघर की एक बेहद खास योजना आपके लिए सुरक्षित और बेहतरीन आय का स्रोत बन सकती है। इस योजना का नाम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) है।

अगर आप हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी सेवानिवृत्ति की रकम ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहाँ आपको बेहतरीन रिटर्न और सुरक्षा की पूरी गारंटी मिले, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। वर्तमान में इस योजना में निवेश करने पर 8.2% का आकर्षक ब्याज मिल रहा है, जो इसे देश भर में काफी लोकप्रिय बनाता है।

पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) डाकघर की एक ऐसी योजना है जिसमें आपको न केवल अच्छा ब्याज मिलता है, बल्कि आपका पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप इस योजना में कुल 5 वर्षों के लिए निवेश कर सकते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। हालाँकि, 5 वर्ष पूरे होने के बाद, आप अपनी निवेश अवधि को 3 वर्षों के लिए और बढ़ा सकते हैं।

आप इस योजना में न्यूनतम ₹1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं, अब अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी गई है। यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसलिए केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही इसमें निवेश कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में, 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

अकेले और संयुक्त रूप से खोल सकते है खाता

इस योजना में आप अकेले और संयुक्त रूप से, दोनों तरह से खाता खोल सकते हैं। ₹1 लाख तक की राशि नकद जमा की जा सकती है, जबकि ₹1 लाख से अधिक की राशि चेक के माध्यम से जमा करनी होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प

इस योजना के कई बेहतरीन लाभ हैं, जो इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाते हैं। यह योजना 8.2% की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है, जो इसे कई अन्य निवेश विकल्पों से बेहतर बनाती है। चूँकि यह एक डाकघर योजना है, इसलिए आपके निवेश की पूरी गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का बाजार जोखिम शामिल नहीं है।

इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट भी मिलती है। इस योजना में ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय का एक स्थिर स्रोत मिलता है।

बाजार के उतार-चढ़ाव का नहीं पड़ता कोई असर

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक बेहद सुरक्षित निवेश है। इस पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। आपका जमा मूलधन पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आपको परिपक्वता पर एक निश्चित और गारंटीकृत रिटर्न मिलता है। अगर आप अपनी सेवानिवृत्ति निधि को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न भी पाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सोने की मुर्गी साबित हो सकती है।