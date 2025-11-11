Post Office Scheme : मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1,000 रूपए और 8.2% का रिटर्न , देखे पूर्ण जानकारी

Post Office Scheme (आज समाज) : हर कोई अपने रिटायरमेंट को लेकर परेशान रहता है। लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वे अपना घर कैसे चलाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिज़न्स के लिए एक शानदार स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपकी बुढ़ापे की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, और आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है, क्योंकि यह स्कीम सरकार चलाती है।

हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम की। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं। आइए इस स्कीम के बारे में और जानें।

सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट

इस स्कीम के तहत, इन्वेस्टर्स को 8.2% का रिटर्न मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रूपए है और मैक्सिमम 30 लाख रूपए है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें सेक्शन 80C के तहत 150,000 रूपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी पर स्कीम को तीन साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टर्स कम से कम 60 साल की उम्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

