Post Office Scheme : आइये जानते है डाकघर की MIS योजना के बारे में , कितना मिलता है ब्याज

Post Office Scheme(आज समाज) : आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, डाकघर कई तरह की बचत योजनाएँ चलाता है। आप डाकघर में अलग-अलग खाते खोल सकते हैं, जिनमें TD, RD, PPF, KVP और MIS शामिल हैं। आज हम डाकघर की MIS (मासिक आय योजना) के बारे में बात करेंगे। इस योजना में निवेशक एकमुश्त निवेश करते हैं। इस निवेश पर उन्हें हर महीने एक निश्चित ब्याज मिलता है।

7.4% वार्षिक ब्याज

डाकघर मासिक आय योजना (MIS) पर 7.4% वार्षिक ब्याज देता है। आप कम से कम ₹1,000 जमा कर सकते हैं। एक खाते में आप ₹9 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर आप संयुक्त खाता खोलते हैं, तो आप ₹15 लाख तक जमा कर सकते हैं। एक संयुक्त खाते में अधिकतम 3 लोग शामिल हो सकते हैं। MIS खाता खोलने के लिए, आपके पास डाकघर बचत खाता होना चाहिए।

5 साल की योजना

अगर आप MIS में ₹9 लाख जमा करते हैं, तो आपको हर महीने ₹5,550 ब्याज मिलेगा। ब्याज की राशि सीधे आपके डाकघर बचत खाते में भेजी जाती है। MIS योजना 5 साल की होती है। 5 साल बाद, आपके द्वारा जमा किया गया पैसा आपके बचत खाते में वापस आ जाता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने या कोई भी वित्तीय जोखिम उठाने से पहले, कृपया किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आज समाज किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

