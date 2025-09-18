Post Office Scheme : डाकघर की टाइम डिपॉजिट स्कीम में करे निवेश और पाएं FD से ज्यादा रिटर्न

Post Office Scheme (आज समाज) : अगर आप अच्छा रिटर्न देने वाली रिस्क-फ्री इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप सिर्फ 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। जमा करने की राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

इस स्कीम में एक से पांच साल तक के लिए डिपॉजिट किया जा सकता है। आप जितना लंबे समय तक पैसा जमा रखेंगे, ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी। पांच साल के निवेश पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है।

6.9% से 7.5% तक की ब्याज दर

यह पोस्ट ऑफिस स्कीम 6.9% से 7.5% तक की ब्याज दर देती है। यह दर ज़्यादातर बैंक FD से बेहतर है। खास बात यह है कि पोस्ट ऑफिस सरकार से जुड़ा संस्थान है, इसलिए पैसे खोने का कोई जोखिम नहीं है। एक्सपर्ट अक्सर सलाह देते हैं कि अपने निवेश का कुछ हिस्सा सुरक्षित विकल्पों में लगाएं, जहां कम रिटर्न भी स्वीकार्य हो, लेकिन नुकसान न हो।

इस स्कीम में आप अकेले या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर खाता खोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है, तो आप उनके नाम पर भी खाता खोल सकते हैं। इससे उनके भविष्य के लिए एक अच्छा फंड जमा हो जाएगा।

टैक्स बेनिफिट

अगर आप इस स्कीम में पूरे पांच साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि, इस स्कीम से पैसे निकालने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। छह महीने से पहले पैसे नहीं निकाला जा सकता। अगर आप छह महीने के बाद और एक साल से पहले खाता बंद करते हैं, तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट जितना ही ब्याज मिलेगा।

इसके अलावा, अगर आप एक साल के बाद दो, तीन या पांच साल की मैच्योरिटी अवधि वाले खाते को बंद करते हैं, तो आपको फिक्स्ड ब्याज दर से दो प्रतिशत कम ब्याज मिलेगा। इसलिए, यह स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो पूरी अवधि तक इंतजार कर सकते हैं।

2 लाख रुपये पर लगभग 30 हजार रुपये का ब्याज

मान लीजिए कि आपने पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में पांच साल के लिए 2 लाख रुपये जमा किए। फिक्स्ड ब्याज दर पर, आपको कुल 29,776 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि पांच साल बाद आपके पास कुल 229,776 रुपये होंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह योजना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो बिना किसी जोखिम के काफी धन जमा करना चाहते हैं।

