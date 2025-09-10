Post Office Scheme : डाकघर की एमआईएस योजना में करे निवेश और पाएं हर महीने एक निश्चित ब्याज

Post Office Scheme(आज समाज) : देश के आम नागरिकों की विभिन्न ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, डाकघर कई तरह की बचत योजनाएँ चलाता है। डाकघर में आप टीडी, आरडी, पीपीएफ, केवीपी, एमआईएस समेत कई तरह के खाते खोल सकते हैं। आज हम आपको डाकघर की एमआईएस यानी मासिक आय योजना के बारे में बताएंगे। डाकघर की मासिक आय योजना में निवेशकों को एकमुश्त निवेश करना होता है, जिस पर आपको हर महीने एक निश्चित ब्याज मिलता है।

मासिक आय योजना पर 7.4 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज दे

डाकघर अपने ग्राहकों को मासिक आय योजना पर 7.4 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज दे रहा है। डाकघर की एमआईएस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत, एक ही खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

अगर आप संयुक्त खाता खोलते हैं, तो आप इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त खाते में अधिकतम 3 लोग शामिल हो सकते हैं। डाकघर में एसआईएस खाता खोलने के लिए, आपके पास डाकघर में ही एक बचत खाता होना चाहिए।

योजना 5 साल में होगी परिपक्व

अगर आप डाकघर की एमआईएस योजना में 9 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करते हैं, तो आपको हर महीने 5550 रुपये का निश्चित ब्याज मिलेगा। एमआईएस योजना के तहत, हर महीने मिलने वाला ब्याज सीधे आपके डाकघर बचत खाते में जमा हो जाता है। डाकघर की यह योजना 5 साल में परिपक्व होती है। परिपक्वता के बाद, आपके द्वारा जमा किया गया सारा पैसा आपके बचत खाते में वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: अपनी ज़िम्मेदारी पर कहीं भी किए गए किसी भी वित्तीय निवेश के लिए आज समाज ज़िम्मेदार नहीं होगा।