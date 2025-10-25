Post Office Scheme : अगर आप भी चाहते हैं सेफ और अच्छे रिटर्न तो पोस्ट ऑफिस की इस योजना में करे निवेश

Post Office Scheme : अगर आप भी चाहते हैं सेफ और अच्छे रिटर्न तो पोस्ट ऑफिस की इस योजना में करे निवेश

Post Office Scheme(आज समाज) : शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकता है। लेकिन, उसी रेट पर नुकसान भी हो सकता है। मार्केट की अस्थिरता के कारण, अपनी मेहनत की कमाई खोने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप अच्छे रिटर्न रेट के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ और सिक्योर ऑप्शन चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आपकी मदद के लिए है।

पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉज़िट (TD) स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो सेफ और अच्छे रिटर्न चाहते हैं। अगर आप इस स्कीम में 3 साल के लिए ₹100,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹123,508 का रिटर्न मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट के तौर पर ₹23,508 जुड़ जाएंगे।

मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ़ ₹1,000

यह स्कीम न केवल सीनियर इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि आम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ़ ₹1,000 है और कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। इस स्कीम की सबसे ज़रूरी खासियत यह है कि यह 5-साल की FD पर 7.5% सालाना इंटरेस्ट देती है, जो आम बैंक FD से काफी ज़्यादा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बैंक आमतौर पर यह इंटरेस्ट रेट सिर्फ़ सीनियर सिटिज़न को देते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस यह रेट सभी इन्वेस्टर्स को देता है।

ऑफिस टर्म डिपॉज़िट स्कीम के तहत सिंगल या जॉइंट अकाउंट

आप पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉज़िट स्कीम के तहत सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। एक जॉइंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा तीन लोग शामिल हो सकते हैं। यह एक बड़ा फैमिली फंड बनाने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा, यह स्कीम भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, जो यह पक्का करती है कि आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है।

इन्वेस्टर्स 1 से 5 साल के बीच किसी भी समय के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम में अपना फंड जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट हर तीन महीने में कैलकुलेट किया जाता है और सालाना पेमेंट किया जाता है। अगर इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी पीरियड से पहले अपना डिपॉज़िट निकालना चाहते हैं, तो छह महीने बाद प्री-मैच्योर विड्रॉल अवेलेबल है।

इसलिए, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉज़िट स्कीम न केवल एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बल्कि यह इन्वेस्टर्स को बैंक FD से बेहतर रिटर्न भी देती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए भी आइडियल है जो छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं और धीरे-धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

  • टेन्योर: आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल जैसे किसी भी टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
  • न्यूनतम निवेश: आप कम से कम ₹1,000 से शुरू कर सकते हैं।
  • अधिकतम निवेश: अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
  • ब्याज दर: ब्याज दरें आपके द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करती हैं और सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय की जाती हैं। (वर्तमान में, यह आमतौर पर 6.9% से 7.5% प्रति वर्ष तक होती है, जिसमें 5-वर्षीय TD पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है)।

