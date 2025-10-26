Post Office Scheme : हर महीने ₹20,000 से ज़्यादा इनकम की गारंटी , जाने इन्वेस्ट करने के फायदे

Post Office Scheme(आज समाज) : पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम अपनी इस खास खासियत की वजह से सबसे पॉपुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में से एक है: एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करने पर हर महीने ₹20,000 से ज़्यादा की इनकम की गारंटी मिलती है। इससे यह पक्का होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत न हो और आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहे।

सालाना 8.2% की ब्याज दर

यह पोस्ट ऑफिस स्कीम सरकार की तरफ से जमा पर बेहतरीन ब्याज दरें देती है। इन्वेस्टर्स को सालाना 8.2% की ब्याज दर मिलती है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर मंथली इनकम पक्की होती है। खास बात यह है कि यह कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा ब्याज दर देती है।

इसके अलावा, सरकार इस स्कीम के तहत किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स बेनिफिट भी देती है। इस सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करके कोई भी व्यक्ति बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के बुढ़ापा खुशी-खुशी बिता सकता है।

उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा, 55 से 60 साल के लोग जिन्होंने सिविल सेक्टर में सरकारी पदों से VRS लिया है या डिफेंस सेक्टर के 50 से 60 साल के लोग (आर्मी, एयर फ़ोर्स, नेवी और दूसरी सुरक्षा बलों से रिटायर) अकाउंट खोल सकते हैं।

रेगुलर मंथली इनकम

अब बात करते हैं सालाना ब्याज इनकम की और आप इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करके रेगुलर मंथली इनकम कैसे कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप 30 लाख रुपये एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। सरकार द्वारा तय 8.2% की ब्याज दर पर, इस इन्वेस्टमेंट पर सालाना 2.46 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। इस रकम को महीने के हिसाब से बांटें, तो आप हर महीने 20,500 रुपये की गारंटीड इनकम कमा सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है।

पोस्ट ऑफिस SCSS स्कीम के तहत अकाउंट किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर खोला जा सकता है। इन्वेस्टर्स को अकाउंट खोलने के बाद कभी भी बंद करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम हैं, जिनके मुताबिक अगर अकाउंट खोलने के एक साल से कम समय में बंद किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट की रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप इसे 1 साल पूरा होने के बाद या 2 साल के बीच में बंद करते हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट से 1.5% काटा जाएगा, इसी तरह, अगर आप इसे 2 से 5 साल के बीच में बंद करते हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट का 1% काटा जाएगा।

