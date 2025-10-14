Post Office MIS : डाकघर MIS खाते के क्या है लाभ ? आइये जाने

Post Office MIS(आज समाज) : डाकघर एमआईएस, या मासिक आय योजना, एक सरकारी बचत योजना है। आप इसमें एक बार एक निश्चित राशि जमा करते हैं और यह आपको हर महीने एक निश्चित आय प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो एक सुरक्षित, जोखिम-मुक्त और नियमित मासिक आय चाहते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि यह सरकारी गारंटी वाला है, इसलिए इसमें जोखिम लगभग शून्य है। सेवानिवृत्त लोगों, गृहिणियों या मध्यम आयु वर्ग के नागरिकों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है।

दो प्रकार के खाते

डाकघर एमआईएस योजना में दो प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं – व्यक्तिगत और संयुक्त। व्यक्तिगत खाते में अधिकतम निवेश ₹9 लाख है, जबकि संयुक्त खाते में यह ₹15 लाख है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलते हैं, तो आप अतिरिक्त ₹6 लाख निवेश कर सकते हैं।

चूँकि ब्याज दर निश्चित है, इसलिए अधिक निवेश से मासिक आय अधिक होती है। इसलिए, एक संयुक्त खाता आपकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

वार्षिक ब्याज दर 7.4%

डाकघर एमआईएस योजना में वर्तमान वार्षिक ब्याज दर 7.4% है। अगर कोई जोड़ा मिलकर ₹15 लाख का निवेश करता है, तो वार्षिक ब्याज ₹1,11,000 होगा।

12 महीनों में विभाजित करने पर, मासिक ब्याज लगभग ₹9,250 होता है। आप यह राशि पाँच साल तक हर महीने कमा सकते हैं।

हर महीने एक निश्चित तिथि पर जमा होता है ब्याज

मासिक ब्याज सीधे आपके बचत खाते में जमा हो जाता है। ब्याज प्राप्त करने के लिए आप किसी भी डाकघर बचत खाते को लिंक कर सकते हैं। ब्याज आमतौर पर हर महीने एक निश्चित तिथि पर जमा होता है। इससे आपके मासिक खर्चों का प्रबंधन आसान हो जाता है।

मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उपयोगी

यह योजना उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो एक निश्चित मासिक आय चाहते हैं। यह सेवानिवृत्त लोगों, गृहिणियों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत उपयोगी है जो नियमित आय पर निर्भर हैं। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और एक निश्चित मासिक आय प्राप्त करना चाहते हैं।

एमआईएस खाता कैसे खोलें

खाता खोलने के लिए, नज़दीकी डाकघर जाएँ। आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट आकार के फ़ोटो।

संयुक्त खाते के लिए, दोनों व्यक्तियों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

निवेश अवधि

निवेश अवधि आमतौर पर 5 वर्ष होती है। पाँच वर्षों के बाद, आप पूरी राशि निकाल सकते हैं या योजना का नवीनीकरण कर सकते हैं। खाता एक वर्ष से पहले बंद नहीं किया जा सकता। यदि आप 1 से 3 वर्ष के बीच खाता बंद करते हैं, तो कुछ राशि काट ली जाएगी। 3 वर्ष के बाद, कटौती कम हो जाती है।

प्राप्त ब्याज कर योग्य

डाकघर एमआईएस से प्राप्त ब्याज कर योग्य है और इसे आपकी आय में शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है, इसलिए आपको पूरा ब्याज मिलता है। इसका उल्लेख आपके वार्षिक आयकर रिटर्न में किया जाना चाहिए।

आप इस योजना में कभी भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि ब्याज निश्चित है और बाजार में बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। ब्याज दरें बदल सकती हैं, इसलिए निवेश करने से पहले डाकघर में वर्तमान दर की जाँच कर लें।

संयुक्त खाते का लाभ

संयुक्त खाते में निवेश की सीमा ₹9 लाख से बढ़कर ₹15 लाख हो जाती है। इससे मासिक ब्याज भी बढ़ता है।

परिवार के दोनों सदस्यों का खाते में होना भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है। यह गृहिणी या सेवानिवृत्त जीवनसाथी के लिए एक विश्वसनीय आय स्रोत हो सकता है।

निष्कर्ष

डाकघर की एमआईएस योजना सुरक्षित और विश्वसनीय है। संयुक्त रूप से ₹15 लाख का निवेश करके, पाँच वर्षों तक प्रति माह लगभग ₹9,250 कमाना संभव है। यह आय का एक स्थिर, जोखिम-मुक्त स्रोत प्रदान करता है।

