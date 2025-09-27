Post Office Investment Scheme : हर महीने ₹600 से ₹5,500 तक करे जमा और पाएं बेहतर रिटर्न

Post Office Investment Scheme (आज समाज) : पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) भारत में पैसे निवेश करने का एक सुरक्षित और लोकप्रिय तरीका है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित निवेश और नियमित आय चाहते हैं।

मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए बेहतर स्कीम

आप यह स्कीम सिर्फ़ पोस्ट ऑफिस में ही खोल सकते हैं, इसलिए यह बहुत सुरक्षित है। एक निश्चित राशि जमा करके आप हर महीने ₹600 से ₹5,500 तक कमा सकते हैं। यह स्कीम मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए अच्छी है। इस रिपोर्ट में, हम इसके फ़ायदे, विशेषताएं और यह कैसे काम करती है, यह आसान शब्दों में बताएंगे।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक सुरक्षित सरकारी स्कीम है। यह हर महीने आय देती है। आपको जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता है। ब्याज खाता खोलने के एक महीने बाद मिलना शुरू हो जाता है। यह स्कीम 5 साल की होती है। अंत में, आपको आपकी जमा राशि और ब्याज दोनों मिल जाते हैं।

POMIS उन लोगों के लिए अच्छी है जो सुरक्षित और नियमित आय चाहते हैं। भारत में कई लोग इस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सुरक्षित और भरोसेमंद है।

ब्याज दर 7.40%

POMIS की ब्याज दर 7.40% प्रति वर्ष है। यह हर साल बदल सकती है। अगर आप पैसे नहीं निकालते हैं, तो यह फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करेगा। 5 साल के लिए अधिकतम फिक्स्ड डिपॉज़िट दर 7.50% है।

कौन इस स्कीम का इस्तेमाल कर सकता है?

यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो एक बार निवेश करके हर महीने आय पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, पेंशनभोगी या बुजुर्ग लोग इसका इस्तेमाल हर महीने अपने परिवार के खर्च के लिए कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं

निवेश सीमा: न्यूनतम ₹1,000 है। एक खाते के लिए अधिकतम ₹9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹15 लाख है।

न्यूनतम ₹1,000 है। एक खाते के लिए अधिकतम ₹9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹15 लाख है। मासिक ब्याज: ब्याज खाता खोलने के एक महीने बाद मिलना शुरू होता है। आप इसे मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सालाना ले सकते हैं। पैसा सीधे आपके खाते में जाता है, जो सुरक्षित और आसान है।

