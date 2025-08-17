Post Office FD Scheme : डाकघर की टाइम डिपॉजिट स्कीम में करे निवेश और पाएं लाभ

Post Office FD Scheme(आज समाज) : देश में सुरक्षित और बेहतर रिटर्न के लिए अगर कोई योजना चल रही है, तो वह डाकघर है। डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना, एसआईएस, किसान विकास पत्र और डाकघर टाइम डिपॉजिट स्कीम से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं।

जिनमें लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश करने का विकल्प मिलता है। हम आपको ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह इसमें भी बंपर कमाई का विकल्प मिलता है।

पत्नी के नाम पर कर सकते है निवेश

टाइम डिपॉजिट स्कीम जो फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह तय समय में मैच्योर होती है। ग्राहकों को निश्चित ब्याज के साथ उनका पूरा पैसा मिलता है। देश में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने का चलन है। अगर आप भी अपनी पत्नी के नाम पर निवेश करना चाहते हैं। ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदने, घर खरीदने, घर बनाने के लिए एक बड़ी रकम जमा की जा सके, तो आप यहाँ इस योजना में पैसा लगा सकते हैं।

टैक्स बचाने के लिए लोग अपनी पत्नी के नाम पर अलग-अलग योजनाओं में पैसा लगाते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस में 1 साल से लेकर 5 साल तक की FD में निवेश करने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में 1 साल की FD पर 6.9 फीसदी, 2 साल की FD पर 7.0 फीसदी, 3 साल की FD पर 7.1 फीसदी और 5 साल की FD पर 7.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है। ऐसे में आपको बैंक से भी बड़ा निवेश पर रिटर्न मिलता है।

1,00,000 निवेश करने पर कितनी होगी कमाई

अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर पोस्ट ऑफिस में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो अगर आप 24 महीने की FD में 1,00,000 रुपये जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपकी पत्नी के खाते में कुल 1,07,185 रुपये जमा होंगे। यहाँ आपके द्वारा जमा किए गए 1,00,000 रुपये के साथ 7185 रुपये का निश्चित ब्याज भी शामिल है।

आपको बता दें कि डाकघर अपने सभी ग्राहकों – आम नागरिकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों – को FD खातों पर समान ब्याज देता है। इस वजह से ग्राहकों की हर ज़रूरत के हिसाब से निवेश योजना मौजूद है, आप अपनी आय के अनुसार बचत के लिए योजना चुन सकते हैं।

