Haryana Weather Update: आज हरियाणा के 16 जिलों में बारिश की संभावना

प्रदेश में अभी तक 16 फीसदी ज्यादा हुई बारिश

Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 9 अगस्त तक बारिश के आसार बने हुए है।

यमुनानगर में सबसे अधिक व कैथल में सबसे कम बारिश हुई

मानसून के अभी तक के सीजन की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 19 प्रतिशत ज्यादा बरसात हो चुकी है, हालांकि 7 जिले ऐसे भी हैं, जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूंह में औसत से 70 प्रतिशत ज्यादा बरसात हुई है।

सबसे कम बारिश कैथल (149.9 एमएम), जींद (154.7 एमएम) और सिरसा में (154.7 एमएम) हुई है। वहीं सबसे ज्यादा यमुनानगर में (619.6) एमएम बरसात हुई है।

