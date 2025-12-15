Block Samiti elections : ब्लॉक समिति चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों से मिले सकारात्मक संकेत- एस.एम.एस. संधू

गांव-गांव पहुंचा भाजपा नेतृत्व, ब्लॉक समिति चुनाव में दिखी सक्रियता

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब इन्फोटेक के पूर्व अध्यक्ष एस.एम.एस. संधू ने ब्लॉक समिति चुनाव की वोटिंग दौरान विभिन्न पोलिंग बूथों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व अध्यक्ष ओमवीर राणा भी मौजूद रहे।एस.एम.एस. संधू ने क्षेत्र के कई गांवों में जाकर मतदान केंद्रों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

गांवों में भाजपा को लेकर जबरदस्त उत्साह है

एस.एम.एस. संधू और ओमवीर राणा ने जोला, जोली, मलकपुर, रानी माजरा, जास्तना कलां, जास्तना खुर्द, तड़क, नगला, मियापुर, खेड़ी गुज्जरां, जियोली, खेलन, रजापुर, जोधपुर और उनटाला सहित आसपास के गांवों के पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। नेताओं के दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षेत्र की चुनावी स्थिति से अवगत कराया।

पोलिंग बूथों पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एस.एम.एस. संधू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में भाजपा को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसका असर मतदान प्रक्रिया में साफ दिखाई दे रहा है। संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। इसी कारण जनता भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है और पार्टी की ओर उनका झुकाव लगातार बढ़ रहा है।एस.एम.एस. संधू ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ब्लॉक समिति चुनाव लड़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी और परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अंतिम समय तक पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें और अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें।

