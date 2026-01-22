Popatlal Real Wife: ऑनस्क्रीन कुंवारे पोपटलाल की असल शादी, रेशमी से किया ब्याह, NSD में खास रिसेप्शन

Popatlal Real Wife: सालों से, “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” के दर्शक एक पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पोपटलाल की शादी का। फैंस आज भी मज़ाक करते हैं कि अगर आप गूगल पर सिर्फ़ “पोपटलाल” सर्च करेंगे, तो सबसे पहले ये सवाल आते हैं: पोपटलाल की शादी कब होगी? क्या पोपटलाल की शादी हो गई है?

शो में पोपटलाल की शादी को कई बार दिखाया गया है। रिश्ते तय हुए, लड़कियाँ मिलीं, और उम्मीदें बढ़ीं—लेकिन आखिरी पल में सब कुछ बिगड़ गया। हालांकि, लंबा इंतज़ार आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि पोपटलाल की शादी का ट्रैक एक बड़े ट्विस्ट के साथ सामने आने वाला है। खबरों के मुताबिक, टीम शादी के सीक्वेंस के लिए जयपुर जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पोपटलाल स्क्रीन पर अविवाहित हैं, वहीं उन्हें निभाने वाले एक्टर श्याम पाठक असल ज़िंदगी में खुशी-खुशी शादीशुदा हैं और एक गर्वित पिता भी हैं।

पोपटलाल की असल ज़िंदगी की प्रेम कहानी का एक खास NSD कनेक्शन है

अपने ऑन-स्क्रीन किरदार के विपरीत, श्याम पाठक को अपना जीवनसाथी बहुत पहले नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में मिल गया था। उनकी पत्नी का नाम रेशमी है, और उनकी प्रेम कहानी किसी असल ज़िंदगी की फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है।

श्याम पाठक, जिनका पूरा नाम श्याम नवनीतभाई पाठक है, एक ट्रेंड एक्टर हैं, और NSD ने न सिर्फ़ उनके करियर को बनाने में बल्कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी को बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। NSD में ही उन्हें अपने जीवन का प्यार मिला।

एक्टिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ी

एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले, श्याम पाठक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे और इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि, एक्टिंग के प्रति उनके जुनून ने उन्हें CA छोड़ने और NSD में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित किया।

NSD में, श्याम रेशमी से मिले, जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन की पढ़ाई कर रही थीं, जबकि वह अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखार रहे थे। उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया।

परिवार के विरोध के बावजूद प्यार

गहराई से प्यार में होने के बावजूद, शादी करने के उनके फैसले का दोनों परिवारों ने ज़ोरदार विरोध किया। श्याम एक गुजराती परिवार से हैं, जबकि रेशमी केरल से हैं, और कल्चरल डिफरेंस एक बड़ी रुकावट बन गए। शुरू में दोनों परिवारों ने उनके रिश्ते को मंज़ूरी नहीं दी। यह समझते हुए कि दोनों परिवारों को मनाना बहुत मुश्किल होगा, श्याम और रेशमी ने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया।

परिवार के बिना आर्य समाज शादी

NSD में श्याम पाठक के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले, कपल ने चुपचाप एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। दुख की बात है कि दोनों तरफ से कोई भी परिवार का सदस्य शादी में शामिल नहीं हुआ। इसके बावजूद, कपल एक-दूसरे के साथ मज़बूती से खड़े रहे, और विरोध के बजाय प्यार को चुना।

NSD में एक ऐतिहासिक रिसेप्शन

हालांकि उनके परिवार शादी में मौजूद नहीं थे, लेकिन श्याम और रेशमी को अपने NSD के दोस्तों और फैकल्टी मेंबर्स से बहुत सपोर्ट मिला, जो उनकी शादी के गवाह बने। उनकी कहानी को और भी खास बात यह बनाती है कि उनका वेडिंग रिसेप्शन NSD कैंपस के अंदर हुआ था – ऐसा पहले वहां कभी नहीं हुआ था।

श्याम पाठक और रेशमी ने 1 जून, 2003 को शादी की थी। आज, शादी के 22 साल से ज़्यादा समय बाद, कपल एक साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। वे तीन बच्चों के प्राउड पेरेंट्स हैं – एक बेटी जिसका नाम नियति है और दो बेटे, पार्थ पाठक और शिवम पाठक।

जबकि पोपटलाल टीवी पर दुल्हन की तलाश जारी रखे हुए हैं, श्याम पाठक की असल ज़िंदगी की लव स्टोरी इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाती है कि कभी-कभी, सच्चा प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है – चुपचाप, हिम्मत से और हमेशा के लिए।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग