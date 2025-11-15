CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी को हरियाणा रत्न से सम्मानित करेंगी पूनिया खाप

गांव खरक पूनिया में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सैनी

CM Nayab Saini, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज हिसार के गांव खरक पूनिया में आयोजित समारोह में पहुंचे। समारोह में पहुंचने पर पूनिया खाप की ओर से सीएम का अभिनंदन किया गया। समारोह बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में पूनिया खाप की ओर से आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया कर रहे है। कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम ने मंच से लोगों का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में सीएम के साथ सतीश पूनिया व सर्वजातीय खाप के नेता मौजूद है। सर्वप्रथम पूनिया खाप की ओर से सीएम का स्वागत किया गया। सीएम नायब सैनी को पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद बाढ़ देव पूनिया की चांदी की प्रतिमा सीएम को भेंट की गई। इसके अलावा सर्वजातीय खाप की ओर से सीएम को हरियाणा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में खाप की ओर से मांग पत्र रखा गया, जिसमें गांव खरक पूनिया में सामुदायिक केंद्र भवन बनवाने और आधुनिक पुस्तकालय बनवाने की मांग की गई।

ये मंत्री भी रहे कार्यक्रम में मौजूद

समारोह में हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व मंत्री डॉ कमल गुप्ता व डीपी वत्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेशभर के साथ-साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी पूनिया खाप के बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरूआत में मंत्री गंगवा ने स्वागत भाषण पढ़ा। अपने बरवाला हल्के में सम्मान समारोह आयोजित करने पर गंगवा ने खाप प्रतिनिधियों का आभार जताया।

हरियाणा का सीएम पूरी कौम का

इस मौके पर भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री एक जाति का होता था। मगर अब हरियाणा का सीएम पूरी कौम का है। सतीश पूनिया ने इस आयोजन के लिए प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया को बधाई दी और कहा कि दादा बाढ़ को याद करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था।

