Psycho Killer Poonam Arrest: एमए-बीएड पास साइको किलर पूनम, सुंदर बच्चों से होती थी जलन, खुद के बेटे सहित 4 बच्चों उतारा मौत के घाट

खुद में एक युवक की आत्मा होने की बात करती थी पूनम, यूपी के एक तांत्रिक कनेक्शन भी आया सामने

Psycho Killer Poonam Arrest, (आज समाज), पानीपत/सोनीपत: हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में एक के बाद कुल 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको किलर पूनम अब पुलिस गिरफ्त में है। पूनम ने चारों बच्चों को पानी में डूबोकर मारा, इनमें उसका खुद का बेटा भी शामिल है। पुलिस पूछताछ में पूनम ने कबूला है कि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। जिन 4 बच्चों की पूनम ने हत्या की उनमें से 3 लड़किया थी, चौथा बच्चा उसका खुद का बेटा था।

पूनम ने ये भी खुलासा किया कि सभी बच्चों के एक ही तरीके से क्यों मारा। उसने कहा कि पानी में इसलिए डुबोती थी, जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है। उसमें अब सांस की कोई गुजांइश नहीं बची है। सोनीपत में उससे ससुराल वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ अलग है। उन्होंने बताया कि पूनम खुद में एक युवक की आत्मा अंदर होने की बात करती थी। वह अकसर खुद में आत्मा आने का हवाला देकर आवाज बदलकर कहती थी मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। आरोपी महिला का उत्तर प्रदेश में कैराना के एक तांत्रिक के साथ भी लिंक सामने आया है।

2019 नवीन के साथ हुई शादी

सोनीपत के वेस्ट रामनगर में रहने वाली ओमवति ने बताया कि उनकी सगी बहन का बेटा नवीन गांव भावड़ में रहता है। साल 2019 में नवीन की शादी पानीपत के सिवाह गांव की पूनम के साथ हुई थी। पूनम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए पास थी। शादी के बाद उसने सोनीपत से बीएड भी पूरी की।

शादी के बाद बेटे को दिया जन्म

शादी के बाद पूनम ने बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद परिवार में चर्चाएं होने लगी कि पूनम के बेटे से तो परिवार के दूसरे बच्चे ज्यादा सुंदर हैं। लगातार ये बात सुनकर पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत होने लगी। जिसके बाद वह बच्चों को देखकर चिढ़ने लगी। साल 2023 में पूनम के पहले बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। तब इसे हादसा माना गया। उसी दिन उसने अपनी ननद की बेटी को भी डुबोकर मारा था।

ननद की बेटी के साथ खुद के बेटे की भी हत्या की

पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ में पूनम ने बताया कि उसने सबसे पहले साल 2023 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 वर्षीय बेटे शुभम और ननद की 9 वर्षीय बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर हत्या की थी। परिजनों को उस पर शक न हो इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ बेटे शुभम की भी हत्या कर दी।

चचेरे भाई की बेटी को भी उतारा मौत के घाट

अगस्त 2025 में मायके सिवाह गांव में चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया की घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या की। तब परिजनों ने बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत को इत्तफाक मानकर संस्कार कर दिया था। हालांकि, उस दौरान भी महिला पर शक जरूर हुआ था, लेकिन आपसी तौर पर बातचीत के बाद मामला ठंडा हो गया।

1 दिसंबर चौथी बच्ची की हत्या की

अब पूनम पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाह आई हुई थी। गांव नौल्था में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन व बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई थी। 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली। घर से सभी मेहमान बाहर थे।

इसी दौरान उसे बच्ची विधि घर की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखी। वह उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहा स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई।

आत्मा का हवाला देकर परिवार को करती रही भ्रमित

जांच में पाया गया कि पूनम का संपर्क उत्तर प्रदेश के कैराना के एक तांत्रिक से था। वह हमेशा कहती थी कि ससुराल के पड़ोस वाले युवक की आत्मा उसके अंदर आती है और वह उसकी आवाज में बोलती है। मैंने तीन बच्चों को मार दिया है। इसी आत्मा का हवाला देकर वह परिवार को भी भ्रमित करती रही।

ऐसे पकड़ी गई साइको किलर पूनम

बच्ची विधि की टब में डुबो कर मौत की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची थी। दोनों टीमों ने सभी एंगल पर काम किया। जिस दौरान पहला सुराग मिला। पुलिस के सामने वो व्यक्ति आया, जिसने उसे टब को आखिरी बार प्रयोग किया था। उसने बताया कि वह बाथरूम में नहाया था, लेकिन इसके बाद ये टब यहां स्टोर रूम में कैसे आया, इसका नहीं पता।

पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों से अलग-अलग बातचीत करनी शुरू की।

इस बातचीत में भी पूनम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस को जबाव देकर गुमराह किया। तब दोनों टीमों ने कहा कि वे सभी लोगों का एक टेस्ट करेंगे, जिससे खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बात सुनते ही पूनम का आत्मविश्वास टूट गया और अगली पूछताछ में वो बातों से डगमगाने लगी और धीरे-धीरे अपना जुर्म कबूलने लगी। अब जिया की हत्या का खुलासा होने पर पिता दीपक ने थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में शिकायत देकर आरोपी महिला पूनम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है।

दो और बच्चों की करनी थी हत्या

पुलिस पूछताछ में पूनम ने एक और बड़ा खुलासा किया। पूनम ने कहा था कि वह परिवार के सभी बच्चों को मारना चाहती थी। खासतौर से सभी लड़कियों को। अब परिवार में 2 और बच्चे उसकी नजर में थे। जिनमें 1 उसका खुद का बेटा है।