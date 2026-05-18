Pooja Bedi: एक्टिंग नहीं आती थी, इसलिए दिखाती थी बोल्डनेस! सुपरस्टार की बेटी का चौंकाने वाला खुलासा

Pooja Bedi: बॉलीवुड में बहुत कम एक्ट्रेस हैं जो अपने करियर के पीक पर फेम से दूर चली जाती हैं, और पूजा बेदी उनमें से एक हैं। 1990 के दशक में अपनी बोल्ड इमेज और ग्लैमरस प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली पूजा अपने समय की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक बन गईं। हालांकि, अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, उन्होंने डेब्यू करने के कुछ ही साल बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया।

कम उम्र में करियर शुरू किया

पूजा बेदी ने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग के ज़रिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना सफ़र शुरू किया। उन्होंने 1991 में फिल्म विषकन्या से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और ग्लैमरस स्क्रीन इमेज की वजह से जल्द ही सबका ध्यान खींचा।

अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर, एक्ट्रेस को अक्सर बॉलीवुड का “सेक्स सिंबल” कहा जाता था, यह टैग उनके शुरुआती करियर में उनके साथ रहा।

“मैं एक्टिंग से ज़्यादा सेक्सी दिखने में अच्छी थी”

हाल ही में एक YouTube चैनल पर बातचीत में, पूजा बेदी ने साफ़-साफ़ माना कि उन्होंने कभी खुद को एक बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं माना। अपनी माँ की सलाह को याद करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें सिखाया गया था कि या तो किसी चीज़ में 100 परसेंट दो या उसे बिल्कुल मत करो।

पूजा ने खुले तौर पर माना कि भले ही वह एक्टिंग में बहुत अच्छी न हों, लेकिन वह जानती थीं कि स्क्रीन पर अपनी ग्लैमरस इमेज को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे दिखाना है। उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि वह “सेक्सी दिखने में 100 परसेंट अच्छी थीं,” यही वजह है कि दर्शक अक्सर उन्हें परफॉर्मेंस वाले रोल से ज़्यादा ग्लैमर से जोड़ते थे।

एक्ट्रेस ने यह भी माना कि वह कभी-कभी दर्शकों का ध्यान अपनी एक्टिंग की कमियों से हटाने के लिए बोल्ड स्टाइलिंग और रिवीलिंग लुक्स का इस्तेमाल करती थीं।

शादी और परिवार पर विचार

अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए, पूजा बेदी ने शादी को एक ज़रूरी ज़िंदगी का सफ़र बताया जिसने उन्हें दो प्यारे बच्चे और अपने पहले पति के साथ ज़िंदगी भर की दोस्ती दी।

उन्होंने बताया कि अलग होने के बावजूद, उनके एक्स-हस्बैंड आज भी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, जबकि उनके बच्चे उनकी ज़िंदगी का सेंटर बने हुए हैं।

शादी, तलाक और फैमिली लाइफ

पूजा बेदी ने 1994 में बिजनेसमैन फरहान फर्नीचरवाला से शादी की। कपल ने 1997 में अपनी बेटी अलाया एफ का स्वागत किया और बाद में उमर नाम का एक बेटा हुआ। हालांकि, शादी के लगभग एक दशक बाद, कपल ने 2003 में तलाक ले लिया।

दिलचस्प बात यह है कि जहां पूजा कभी अपनी बोल्ड इमेज से सुर्खियों में रहती थीं, वहीं उनकी बेटी अलाया एफ भी बॉलीवुड में आ गई हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में एक मेनस्ट्रीम स्टार के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।