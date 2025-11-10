Delhi Pollution Update : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का मामला गहराया

प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए राहुल गांधी, कहा, साफ हवा की मांग करने पर अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा
Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में जहां प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वहीं इससे राहत की मांग भी जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हवा में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक श्रेणी तक पहुंच चुकी है। ज्यादात्तर जगहों का एक्यूआई या तो चार सौ से पार है या फिर इसके आसपास बना हुआ है। वहीं प्रदूषण से राहत व सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की मांग भी लगातार जोर पकड़ रही है।
इसी के चलते राजधानी दिल्ली में रविवार को इंडिया गेट पर बढ़ते प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग उठाई कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। जिसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश में बढ़ते प्रदूषण और इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ सरकार के किए गए बर्ताव की आलोचना की। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि साफ हवा का अधिकार इंसानों का बुनियादी अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को अपराधियों की तरह पेश किया जा रहा है। दरअसल, दिल्ली के इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति एकत्र होकर विरोध किया। जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि साफ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
प्रियंका गांधी भी प्रदूषण को लेकर उठा चुकी सवाल
ज्ञात रहे कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही सवाल उठाए थे। प्रियंका गांधी ने कहा था कि इस गंभीर मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रहीं हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है जोकि आने वाले समय में जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए सरकारों को चाहिए की वे इसपर राजनीति न करके इसके स्थाई समाधान के लिए कोई ठोस हल निकालें।
