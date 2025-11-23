Pollution Drive : जीडी गोयंका स्कूल 15ए द्वारा एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव आयोजित

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। सेक्टर 15ए स्थित जीडी गोयंका स्कूल द्वारा एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अभियान में बच्चों के साथ बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाली को बढ़ावा देना तथा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा।

समाज की भागीदारी के बिना पर्यावरण संरक्षण की मुहिम नहीं हो सकती सफल

कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक से हुई, जिसमें पर्यावरण के महत्व, प्रदूषण के दुष्प्रभाव तथा स्वच्छ हवा के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत को प्रभावी तरीके से दिखाया गया। बच्चों के प्रदर्शन को अभिभावकों और उपस्थित अतिथियों ने खूब सराहा। स्कूल प्रबंधन ने ड्राइव में शामिल सभी अभिभावकों व क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि समाज की भागीदारी के बिना पर्यावरण संरक्षण की मुहिम सफल नहीं हो सकती। इस अवसर पर स्कूल की डायरेक्टर नीतू मान और प्रिंसिपल चित्रलेखा ने बच्चों को पर्यावरण के महत्व, स्वच्छ हवा की आवश्यकता और प्रदूषण रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी।

