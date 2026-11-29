नई दिल्ली. इस समय पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरम है. परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं. खबर है कि आज तमिलनाडु के चेन्नई में DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन और मुंबई में NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से अलग-अलग मुलाकात करेंगे. कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि संसद के विशेष सत्र से पहले दोनों सहयोगी दलों को केंद्र सरकार के परिसीमन बिल का समर्थन करने से रोका जाए.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इन मुलाकातों की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि परिसीमन की यह पहल भारत में लोकतंत्र को खत्म कर देगी. राहुल गांधी को स्टालिन का जवाब, बोले- अपने फैसले पर कायम रहेंगे. राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एमके स्टालिन ने उनका आभार जताया. उन्होंने राहुल गांधी को भाई कहकर संबोधित किया, लेकिन साथ ही DMK के फैसले पर कायम रहने की बात भी कही.

Senior leaders of the INDIA bloc and I are going to Chennai to meet Thiru @mkstalin and request him and the DMK to oppose the delimitation Constitutional amendment bills. An expansion to 850 seats will finish democracy in India. It will give BJP-RSS unlimited space to redraw India’s entire electoral map to their advantage. Brother Stalin has always stood like a rock against anti-Tamil forces. In the national interest, in Tamil Nadu’s interest and to protect the Constitution, we have to defeat this bill together. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2026



स्टालिन ने कहा, “संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में DMK की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए भाई राहुल गांधी का हार्दिक धन्यवाद. हमने हमेशा तमिलनाडु और यहां के लोगों के हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले लिए हैं. हम इस रास्ते से कोई समझौता नहीं करेंगे. मुझे विश्वास है कि इतिहास हमें कट्टाबोम्मन के रूप में याद करेगा, एट्टप्पन के रूप में नहीं.”

DMK की आईटी विंग ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस और DMK के बीच दशकों पुराने गठबंधन के मई में टूटने की घटना का जिक्र किया. यह घटनाक्रम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद सामने आया था. चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.

दोपहर में स्टालिन और रात 8 बजे शरद पवार से मुलाकात

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेन्नई में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे. इसके बाद वे मुंबई रवाना होंगे, जहां रात 8 बजे शरद पवार के साथ बैठक प्रस्तावित है. इन बैठकों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मौजूद रहने की खबर है. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के अलावा तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं. RJD और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों के भी इन चर्चाओं में पहुंचने की संभावना है.