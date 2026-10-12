Governors appointment: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का पूर्णकालिक प्रभार सौंपा गया और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को केरल भेजा गया।

राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के मुताबिक, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, सुधा यादव को कर्नाटक, ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां पदभार संभालने के साथ ही प्रभावी होंगी।

अरलेकर को तमिलनाडु का पूर्णकालिक प्रभार

आर एन रवि के पश्चिम बंगाल जाने के बाद से अरलेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त चार्ज था। इस दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को पद की शपथ दिलाई। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे अरलेकर, हिमाचल प्रदेश और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। केरल में उनकी जगह माथुर लेंगे। राजस्थान से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद माथुर ने जुलाई 2024 में सिक्किम के गवर्नर का पद संभाला था।

चार नए राज्यपालों की नियुक्त

पलामू से लोकसभा के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम, ओडिशा में हरि बाबू कम्भमपति की जगह लेंगे। कम्भमपति ने जनवरी 2025 में पद संभाला था।

महेंद्रगढ़ से बीजेपी के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूर्व सदस्य सुधा यादव, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। वह वीएस रमादेवी के बाद राज्य की दूसरी महिला गवर्नर होंगी। रमादेवी 1999 से 2002 तक इस पद पर थीं।

मध्य प्रदेश के बालाघाट से लोकसभा के पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन, उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह की जगह लेंगे।

बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम, सिक्किम में माथुर की जगह लेंगे।

आधिकारिक बयान में कम्भमपति, गहलोत या गुरमीत सिंह के लिए नई जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताया गया है।