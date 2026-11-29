नई दिल्ली. पंजाब में अगले साल चुनाव होना है और इससे पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका लगा है. एक और बड़े नेता ने अलग होने का फैसला लिया है. चमकौर साहिब से पार्टी के विधायक डॉ. चरणजीत सिंह ने AAP छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है. अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट कटने के बाद से ही डॉ. चरणजीत सिंह पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे.

उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थीं. उनके भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की चर्चाएं भी थीं. अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन होने के बाद उन्होंने अकाली दल में जाने का फैसला किया. उनके इस कदम से चमकौर साहिब की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है.

चमकौर साहिब से काटा गया था टिकट

आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब तक दो उम्मीदवार सूचियां जारी की हैं. पार्टी ने राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 71 पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. इनमें आठ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं. चमकौर साहिब सीट से भी पार्टी ने मौजूदा विधायक डॉ. चरणजीत सिंह की जगह जसबीर सिंह गढ़ी को चुनावी मैदान में उतारा है. इसके बाद से ही डॉ. चरणजीत सिंह की नाराजगी सामने आने लगी थी. उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे. टिकट कटने के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थीं.

AAP छोड़ने वाले चौथे विधायक बने डॉ. चरणजीत सिंह

डॉ. चरणजीत सिंह पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले चौथे विधायक हैं. उनसे पहले तीन विधायक पार्टी से अलग हो चुके हैं.