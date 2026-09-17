PM Modi Birthday: मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक… 25 साल की यात्रा ने नरेंद्र मोदी को बनाया राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा

PM Narendra Modi Birthday: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 वर्ष के हो गए हैं। वडनगर से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक पहुंची और 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नई भूमिका संभाली। 2019 में दूसरी और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ उनका करीब 25 वर्षों का संवैधानिक पदों का सफर भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल हो चुका है।

PM Narendra Modi Political Career: 17 सितंबर 1950… गुजरात के वडनगर में जन्मा एक बच्चा। वक्त बदला, परिस्थितियां बदलीं और वही बच्चा आगे चलकर गुजरात की सत्ता का मुखिया बना, फिर देश की राजनीति के सबसे बड़े मंच पर पहुंचा। आज 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। यह तारीख उस राजनीतिक सफर को याद करने का मौका भी है, जिसमें 7 अक्टूबर 2001 से लेकर आज तक 25 साल के करीब का वक्त संवैधानिक सत्ता के शीर्ष पदों पर बीत चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री तक और फिर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीति की उन कहानियों में है, जिसमें संगठन की सीढ़ियों से राष्ट्रीय सत्ता के शिखर तक पहुंचने का लंबा सफर दिखाई देता है।

वडनगर से निकली नरेंद्र मोदी की कहानी

नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। शुरुआती जीवन गुजरात में बीता और आगे चलकर उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालीं। मोदी की राजनीतिक पहचान शुरुआत में किसी बड़े चुनावी पद से नहीं, बल्कि संगठन के भीतर लंबे समय तक काम करने वाले नेता के तौर पर बनी। 1998 से 2001 के बीच वह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) की भूमिका में रहे। अक्टूबर 2001 में गुजरात की राजनीति ने उनके करियर को निर्णायक मोड़ दिया।

7 अक्टूबर 2001 को मिली गुजरात की कमान

7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ, जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचाने की जमीन तैयार की। वह 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान वह 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर लौटे। गुजरात में उनके कार्यकाल के दौरान विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक मॉडल को लेकर देशभर में चर्चा हुई। इसी दौर में मोदी की राष्ट्रीय पहचान तेजी से मजबूत हुई।

2014 में गुजरात से सीधे दिल्ली के सिंहासन तक

फिर आया साल 2014। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। चुनाव अभियान में मोदी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बने और विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दों को केंद्रीय स्थान मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें हासिल कीं। इसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहीं से गुजरात के मुख्यमंत्री की कहानी प्रधानमंत्री की कहानी बन गई।

2014 के बाद राजनीति का अंदाज भी बदला

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने कई बड़े कार्यक्रम और नीतियां शुरू कीं। जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने सरकार के सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को आकार दिया। इसी दौरान नोटबंदी और GST जैसे बड़े फैसले भी हुए। इन फैसलों के प्रभाव को लेकर समर्थन और आलोचना दोनों सामने आए। मोदी की राजनीतिक शैली में भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। विशाल जनसभाएं, सीधे मतदाताओं से संवाद, सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के इर्द-गिर्द केंद्रित चुनाव अभियान भारतीय चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए।

2019: पांच साल बाद और बड़ा जनादेश

2019 में नरेंद्र मोदी के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती थी। परिणाम आया तो बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटें जीत लीं। इसके बाद 30 मई 2019 को मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दूसरे कार्यकाल में कई बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसले हुए। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक कानून और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होना इस दौर के प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल रहे। इन फैसलों ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला और कई मुद्दों पर देश में तीखी राजनीतिक बहस भी हुई।

कोरोना की चुनौती और सरकार की अग्निपरीक्षा

2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की राजनीति और शासन व्यवस्था को चुनौती दी। भारत में लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन अभियान तक केंद्र सरकार के सामने अभूतपूर्व परिस्थितियां थीं। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन, अस्पतालों और स्वास्थ्य संसाधनों की कमी को लेकर सरकार की आलोचना हुई। दूसरी ओर भारत के बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीनेशन अभियान को सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिना। यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दौर उपलब्धियों और गंभीर चुनौतियों दोनों का मिश्रण रहा।

2024 में तीसरी बार बने देश के प्रधानमंत्री

फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। इस बार तस्वीर 2014 और 2019 से अलग थी। बीजेपी को 240 सीटें मिलीं यानी पार्टी अकेले बहुमत के आंकड़े से नीचे रही। हालांकि NDA को बहुमत का समर्थन हासिल हुआ और गठबंधन ने सरकार बनाई। इसके बाद 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद संभालने वाले दूसरे व्यक्ति बने।

2026 में प्रधानमंत्री के रूप में नया रिकॉर्ड

नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में 10 जून 2026 एक और महत्वपूर्ण तारीख बन गई। प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी स्रोतों के मुताबिक, उस दिन नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे किए और जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पार किया। इस रिकॉर्ड ने मोदी के लंबे प्रधानमंत्री कार्यकाल को एक नए ऐतिहासिक संदर्भ में ला दिया। मोदी की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ चुनावी आंकड़े काफी नहीं हैं। उनकी राजनीतिक शैली ने नेतृत्व की व्यक्तिगत ब्रांडिंग, बड़े पैमाने के चुनाव अभियानों, डिजिटल संचार और सीधे मतदाता संवाद को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया।