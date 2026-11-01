पंजाब में AAP को बड़ा झटका, चुनाव से पहले दो विधायकों ने छोड़ी पार्टी, 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी

पटियाला जिले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है. सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

नई दिल्ली. पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. पटियाला जिले में पार्टी के दो विधायकों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है. सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. समाना से विधायक और पूर्व मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है. दोनों विधायकों के पार्टी छोड़ने से पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “मैं चेतन सिंह जोड़ामाजरा आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं.”

हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भी पार्टी से अलग होने का फैसला किया है. विधानसभा चुनाव से पहले दो विधायकों का पार्टी छोड़ना AAP के लिए अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है.

एक दिन पहले AAP ने जारी की थी 40 उम्मीदवारों की पहली सूची

दो विधायकों के इस्तीफे की खबर ऐसे समय आई है, जब आम आदमी पार्टी ने 31 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इस सूची में कुल 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी है. पार्टी ने उन्हें धुरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. इस सूची में एक और नाम को लेकर चर्चा हुई. AAP ने जेल में बंद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से टिकट दिया है. उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद यह भी चर्चा रही कि पार्टी ने किसी मौजूदा विधायक का टिकट नहीं काटा है.

पंजाब में बीजेपी भी हुई सक्रिय

पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पंजाब का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने राज्य में नशे की समस्या और युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. अमित शाह ने कहा था कि वह चिट्टे (ड्रग्स) से परेशान लोगों से मिले हैं. पंजाब की स्थिति जानकर उन्हें दुख हुआ है. उन्होंने राज्य की AAP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार को शर्म आनी चाहिए. शाह ने दावा किया था कि 2029 तक पंजाब को नशामुक्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि राज्य के हर जिले में नशा माफिया सक्रिय है और ड्रग्स के कारोबार में शामिल लोगों को पाताल से ढूंढकर निकाला जाएगा.