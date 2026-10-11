UP News: यूपी कांग्रेस मुख्यालय में हंगामा, गाली-गलौच और चले जूते, बीजेपी ने कहा- ‘मोहब्बत की दुकान में जूतम-पैजार’

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में रविवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पार्टी के दो नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और फिर लात-जूते बरसाने तक पहुंच गया।

UP News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में रविवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पार्टी के दो नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और फिर लात-जूते बरसाने तक पहुंच गया। यह पूरा वाकया कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान सामने आया। वहीं, इस घटना पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और एक्स पर लिखा, ‘मोहब्बत की दुकान में जूतम-पैजार।’

गाली-गलौच, धक्का-मुक्की हुई

जानकारी के मुताबिक, रविवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आराधना मिश्रा और इमरान मसूद के पदभार ग्रहण के दौरान अवध जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी और अजय राय के बीच विवाद हुआ। इसके बाद अजय राय के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते गाली-गलौच भी होने लगी। इस दौरान कार्यकर्ता धक्का-मुक्की करते भी देखे गए।

ममता पर अपशब्द कहने का आरोप

दरअसल, आज यूपी की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद का पदभार ग्रहण समारोह था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अवध जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी और अजय राय के समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान ममता चौधरी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद अजय राय के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया।

ममता को पार्टी से हटाने की मांग

विवाद के बाद अजय राय ने प्रमोद तिवारी और इमरान मसूद से शिकायत करते हुए ममता चौधरी को पार्टी से बाहर करने की मांग की। अजय राय ने कहा कि ऐसे लोगों से पार्टी की छवि खराब होती है। हालांकि, बाद में समझा-बुझा कर मामला शांत कराया गया।

मोहब्बत की दुकान में जूतम-पैजार

कांग्रेस कार्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष अजय राय का मान मर्दन कर दिया! https://t.co/DjLViLSwjJ — BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) October 11, 2026

बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज

यह वाकया सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। यूपी बीजेपी ने एक्स पर हंगामे की वीडियो शेयर की। इसके साथ ही पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘मोहब्बत की दुकान में जूतम-पैजार, कांग्रेस कार्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष अजय राय का मान मर्दन कर दिया!’